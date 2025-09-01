Ya entiendo por qué estos auriculares de Sony están en todas las listas de los mejores

Hay momentos en los que el ruido exterior, simplemente, se vuelve demasiado. El tráfico, las voces en la oficina, el murmullo constante en el transporte público... Todo parece molestar. Ahí es donde cobran un extra de importancia los auriculares que crear una especie de universo paralelo alrededor de tus oídos, un universo donde solo importa lo que quieres escuchar.

Justo esa es la promesa de los Sony WH-1000XM5, unos auriculares que vuelven a confirmar por qué la marca japonesa lleva años marcando la pauta en el terreno de la cancelación activa de ruido. Y lo mejor de todo es que ahora los podemos comprar rebajados en AliExpress donde, aplicando el cupón ESCD30, los podemos comprar por 224 euros, tal y como puedes ver en esta captura de mi cesta:

Estos auriculares tienen un precio oficial de 449,99, y es algo que puedes comprobar en la web de Sony, donde ahora rondan los 300 euros al estar rebajados. También cuestan unos 300 euros en tiendas como MediaMarkt o Amazon, mientras que en El Corte Inglés suben hasta los 330 euros. Así que lo más inteligente es aprovechar esta oferta de AliExpres, que nos permite ahorrar 226 euros respecto al precio oficial de estos auriculares. Además, los envían desde España, para que los tengamos en casa en cuestión de días.

Y este no es el único cupón que podrás utilizar en tus compras en AliExpress. De hecho, ha comenzado una nueva campaña en la que podemos utilizar cualquiera de estos cupones, siempre y cuando no estemos comprando móviles o productos digitales:

ESCD55: 55 euros de descuento por compras iguales o superiores a 459 euros

ESCD40: 40 euros de descuento por compras iguales o superiores a 349 euros

ESCD30: 30 euros de descuento por compras iguales o superiores a 249 euros

ESCD18: 18 euros de descuento por compras iguales o superiores a 139 euros

ESCD10: 10 euros de descuento por compras iguales o superiores a 79 euros

ESCD07: 7 euros de descuento por compras iguales o superiores a 59 euros

ESCD05: 5 euros de descuento por compras iguales o superiores a 39 euros

ESCD02: 2 euros de descuento por compras iguales o superiores a 19 euros

Los Sony WH-1000XM5 tienen su fama más que justificada

Esta vez Sony ha pulido el diseño de estos auriculares premium hasta conseguir que resulten tan cómodos como elegantes. De ahí que los 1000XM5 hayan abandonado los pliegues metálicos de versiones anteriores para adoptar unas líneas continuistas, minimalistas y con un acabado mate que propone una mayor sofisticación. Pero lo importante no es solo lo que se ve, también lo que se siente. Y en este caso podemos hablar de un ajuste ligero, sin ejercer presión innecesaria y pensado para largas sesiones de escucha.

Es verdad que la cancelación activa de Sony siempre ha estado entre las mejores del mercado, pero en estos XM5 la firma va un paso más allá al incorporar dos procesadores de audio y ocho micrófonos que trabajan de manera conjunta para analizar el entorno en tiempo real. Como resultado, tenemos un silencio casi absoluto incluso en entornos complicados, como podría ser el metro o una oficina llena de gente. A diferencia de otros modelos que aíslan de manera más artificial, aquí la sensación es más natural, se borra lo que estorba y se conserva lo necesario. Por supuesto, también puedes activar el modo transparencia para dejar pasar las voces sin tener que quitarte los auriculares.

Pero nada de esto importaría si el sonido no estuviese a la altura de todo lo demás. Y vaya si lo está. Los M5 están afinados con un perfil cálido y envolvente en el que los graves están presentes pero controlados, los medios son claros y los agudos muestran un gran nivel de detalle. Son unos auriculares que soportan códecs de alta resolución para que puedas disfrutar de tu música favorita sin pérdidas. Y si eres de los que personaliza al milímetro, tienes un ecualizador avanzado a tu alcance a través de la app Sony Sound Connect, que está disponible para iOS y para Android.

Además de todo esto, también muestran inteligencia al incorporar sensores que pausan la música cuando te los quitas, micrófonos optimizados para realizar llamadas nítidas y compatibilidad con asistentes de voz. Y con sus 30 horas de autonomía tendrás margen más que suficiente para utilizarlos durante días sin tener que recurrir al cargador. Ya ves que todo está bien en estos auriculares en los que, por fin, podrás vivir la música como quieres.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.