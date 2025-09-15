Esta tarjeta microSD Express de 1 TB para Nintendo Switch 2 nunca antes ha estado tan barata

Al contrario que los juegos de Nintendo Switch, los títulos triple A de Nintendo Switch 2 son mucho más pesados, y esto es un problema si los compras en formato digital ya que la memoria de almacenamiento es de 256 GB. Por suerte, ya venden tarjetas microSD Express de gran capacidad, y hoy veremos una que, además de tener reseñas mayormente positivas, una puntuación de 4,8 estrellas sobre 5 y 1 TB de capacidad, cuenta con un descuento del 27 % sobre el precio de venta recomentado.

La microSD Express Lexar Play Pro de 1 TB tiene un PVPR de 299,99 euros, pero actualmente está disponible en Amazon por 219,99 euros. Estamos hablando del precio mínimo histórico, de ahí que sea una oferta irresistible que no puedes dejar pasar. Como no sabemos hasta cuándo estará disponible esta oferta, te recomendamos que la añadas a la cesta lo antes posible, no te arrepentirás.

Una tarjeta muy rápida y resistente a un precio atractivo

La edición en formato digital de Cyberpunk 2077 para Nintendo Switch 2 ocupa 60 GB, mientras que Wild Hearts S se va a poco más de 30 GB. Con juegos así es fácil quedarnos sin espacio en un abrir y cerrar de ojos, por eso la microSD Express Lexar Play Pro de 1 TB es una gran compra, sobre todo ahora que está rebajada 80 euros. Si se escapa de tu presupuesto, siempre puedes comprar el modelo de 512 GB por 119,99 euros (40 % de descuento).

Te recordamos que Nintendo Switch 2 solo es compatible con tarjetas microSD Express. Este tipo de tarjeta es mucho más rápida que una microSD de las que puedes usar en tu móvil o Nintendo Switch/OLED/Lite. A nivel de rendimiento, la Lexar Play Pro de 1 TB ofrece velocidades de lectura y escritura de 900 MB/s y 600 MB/s respectivamente. Esto es muy importante para disfrutar de la mejor experiencia.

Además de lo que acabamos de comentar, esta microSD Expresss tiene certificación IPX7 y es muy resistente. No solo soporta temperaturas extremas, sino también rayos X, vibraciones, campos magnéticos, golpes y caídas. Por lo tanto, tus juegos estarán a buen recaudo.

Si tienes la nueva consola de Nintendo o tienes pensado comprarla, esta tarjeta microSD Express es un acierto si prefieres adquirir los juegos en formato digital. Así que, no lo dudes más y hazte con la Lexar Play Pro de 1 TB antes de que finalice la oferta.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.