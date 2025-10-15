Este TV Box de Xiaomi es el más potente que ha lanzado hasta la fecha y está en oferta

El Xiaomi TV Box S (3ª Gen) es perfecto para dar una segunda vida a un televisor que no sea "inteligente" o actualizar aquellos modelos que se han quedado obsoletos. Este dispositivo ha mejorado sus especificaciones respecto a su predecesor, manteniendo su diseño compacto y elegante, fácil de esconder detrás de cualquier TV. ¿Lo mejor de todo? Tiene un 13 % de descuento por tiempo limitado y un precio muy competitivo.

Su precio oficial en la web de Xiaomi es de 74,99 euros, pero está disponible por 64,99 euros en Amazon y PcComponentes. Más allá de estar más barato, lo recomiendan el 96 % de los usuarios que lo han comprado en PcComponentes (más de 800 valoraciones) y tiene una puntuación de 4,7 estrellas sobre 5. Así que, si decides comprarlo, estamos seguros de que no te arrepentirás.

Disfruta de miles de apps sin tener que cambiar de TV

Este dispositivo de Xiaomi lleva Google TV Xiaomi

Este TV box tiene la capacidad de reproducir contenido en calidad 4K UHD con soporte para los formatos HDR10+ y Dolby Vision. Esto se traduce en colores más vivos, un contraste superior y una experiencia visual más inmersiva, especialmente al ver contenido en streaming que sea compatible con dichos formatos. Tampoco podía faltar la compatibilidad con Dolby Audio y DTS:X, algo que agradecerán los más cinéfilos.

El dispositivo lleva Google TV, que destaca por tener una interfaz que prioriza el contenido y la personalización, ofreciendo recomendaciones basadas en lo que sueles ver a través de las diferentes plataformas de streaming. El control es sencillo e intuitivo gracias al mando Bluetooth incluido, que ahora presenta un diseño más ergonómico. A nivel de conectividad, tiene Wi-Fi de doble banda (2,4 / 5 GHz) para asegurar una transmisión estable y de alta velocidad, un puerto HDMI 2.1, un USB 2.0 y Bluetooth 5.2.

Definitivamente, el Xiaomi TV Box S (3ª Gen) es un dispositivo que merece la pena comprar, sobre todo ahora que está más barato en Amazon y PcComponentes. Es la solución ideal para quien quiera tener acceso a miles de apps sin tener que comprar una nueva Smart TV.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.