Fiable y barata: esta báscula inteligente Xiaomi vuelve a tener un precio imbatible

Por sus características, la Xiaomi Body Composition Scale S400 es mucho más que una báscula: es una herramienta de salud pensada para quienes buscan conocer a fondo su estado físico. A simple vista puede parecer un accesorio más para el baño, pero lo cierto es que integra una tecnología de análisis corporal que la coloca muy por encima de las básculas convencionales. ¿Lo mejor de todo? Su precio, que no te dejará indiferente.

Esta báscula inteligente tiene un precio recomendado es de 29,99 euros, pero la puedes conseguir por solo 19,99 euros en MediaMarkt, PcComponentes y en la propia web de Xiaomi. Por lo tanto, ya no tienes excusa para no hacerte con esta báscula que la recomiendan el 100 % de los usuarios que la han comprado en PcComponentes. Dicho esto, es hora echar un vistazo a sus características para ver qué ofrece.

Una báscula para toda la familia a precio de derribo

Esta báscula soporta hasta 150 kg Xiaomi

Uno de los puntos fuertes de la Xiaomi Body Composition Scale S400 es su precisión. Gracias a la medición de impedancia bioeléctrica de doble frecuencia, la báscula utiliza corrientes alternas de alta y baja frecuencia capaces de penetrar las membranas celulares y diferenciar entre los fluidos intracelulares y extracelulares. Esto se traduce en datos mucho más fiables sobre grasa corporal, masa muscular o contenido de agua, acercándose a la exactitud de métodos profesionales como el DEXA, considerado el estándar de referencia en la industria. De hecho, alcanza un coeficiente de correlación de ≥0,93 en indicadores clave como el porcentaje de grasa corporal.

Con una sola medición, esta báscula genera un informe completo con hasta 25 indicadores de composición corporal, que incluyen desde la densidad mineral ósea hasta la tasa de grasa visceral, pasando por proteínas, masa muscular y agua corporal. Este nivel de detalle permite detectar factores ocultos que pueden aumentar el riesgo de obesidad o de problemas de salud relacionados.

Además, la Xiaomi Body Composition Scale S400 está pensada para toda la familia. Su algoritmo de medición se adapta también a jóvenes, lo que permite a los padres llevar un seguimiento del estado de salud de sus hijos y ajustar hábitos antes de que aparezcan riesgos asociados al sobrepeso. Esto la convierte en un dispositivo útil no solo para quienes entrenan o buscan mejorar su rendimiento, sino también para cualquier hogar que quiera cuidar la salud de todos sus miembros con datos fiables y fáciles de interpretar.

Al precio que está ahora mismo la Xiaomi Body Composition Scale S400, sin duda, es una mejor opción que comprar una báscula tradicional, que solo te dice cuánto pesas. Como no sabemos hasta cuándo estará disponible por 19,99 euros, te recomendamos que la añadas a la cesta lo antes posible.

