El Mac mini con chip M4 es una apuesta segura y ahora que está en oferta no puedes dejarlo escapar

Si hay un Mac que destaca sobre el resto, sin duda, es el Mac mini con chip M4. Este equipo se ha convertido en una de las opciones más atractivas para quienes buscan un ordenador que sea potente, silencioso y con un diseño minimalista. El procesador de este ordenador es muy eficiente y permite trabajar con fluidez en tareas exigentes, y esto incluye edición de vídeo.

Además de lo que acabamos de mencionar, lo que realmente hace que este Mac mini sea una gran compra es su precio. Aunque tiene un precio recomendado de 719 euros, actualmente se puede encontrar por tan solo 599 euros en Amazon y MediaMarkt. Cabe destacar que no todos los días está disponible por menos de 600 euros, razón de más para que no dejes pasar esta oferta que puede finalizar en cualquier momento. Ahora que hemos hablado del precio, veamos qué ofrece este ordenador de Apple.

Un equipo pequeño, potente y eficiente por menos de 600 euros

El modelo en oferta es el más básico. Por lo tanto, viene acompañado de 16 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento. Podríamos decir que es suficiente para la mayoría de usuarios. Si necesitas más espacio tendrás que conectar un HDD/SDD Externo. A nivel de conectividad, tiene un puerto Gigabit Ethernet, HDMI, dos USB tipo C, tres Thunderbolt 4, una toma para auriculares, Bluetooth 5.3 y Wi-Fi 6E. En este sentido, la compatibilidad con los periféricos más modernos está garantizada.

Que su tamaño no te engañe, el Mac mini M4 puede con casi todo lo que le eches. Es más, puede mover videojuegos como Cyberpunk 2077 y Baldur's Gate 3, entre muchos otros. También es compatible con Apple Intelligence, que ha mejorado con la llegada de macOS 26. Dicha versión del sistema operativo viene cargada de novedades, empezando por la nueva interfaz de usuario, Liquid Glass.

Si estabas esperando una oferta interesante para comprar con el Mac mini con chip M4, ha llegado el momento. Aprovecha que está disponible por 599 euros y hazte con él, no te arrepentirás. Como hemos dicho en más de una ocasión, este ordenador es pequeño, pero matón.

