Más barata que nunca esta freidora de aire con cesta de 7,5 litros: "Es ideal para preparar cualquier comida"

Tener una buena freidora de aire puede marcar la diferencia a la hora de obtener mejores resultados y preparar más cantidad de comida. Por eso mismo, si estás pensando en comprar una o renovar ese modelo que apenas te da para un par de raciones, esta Moulinex Easy Fry Mega es una gran elección, y ya no solo porque esté en la lista de las más vendidas actualmente, sino porque también está rebajada a precio mínimo.

El precio más habitual de esta freidora de aire de la marca Moulinex en los últimos meses ha sido de unos 99,99 euros, aunque ahora tenemos una oportunidad de oro para conseguirla más barata que nunca, pues gracias a una oferta flash ha caído en picado hasta los 79,99 euros en Amazon, lo que se traduce en un ahorro de 20 euros más.

Compra la freidora de aire Moulinex Easy Fry Mega a precio mínimo

Moulinex Easy Fry Mega Moulinex

La Moulinex Easy Fry Mega es una de las mejores aliadas que podemos tener en nuestra cocina, ya que se trata de una freidora de aire supercompleta con la que podremos seguir disfrutando de nuestras comidas favoritas, pero de una manera más saludable. Y eso no es todo, pues también nos permite ahorrar tiempo y dinero, porque no es necesario gastar aceite. De hecho, son una gran alternativa al horno.

Si entramos en detalles, lo primero a resaltar de este modelo es el tamaño de su cesta. Nos sorprende con una gran capacidad de 7,5 litros que da para preparar numerosas raciones en una sola tanda. Asimismo, cabe mencionar que tiene un recubrimiento antiadherente e incluye una rejilla extraíble que no solo mejora la circulación del aire, sino que facilita enormemente la limpieza tras cada uso.

Por otro lado, es capaz de alcanzar una potencia máxima de 2.020 W para alcanzar la temperatura de cocción deseada de manera más rápida que otros modelos de la competencia. Sin pasar por alto que su uso es muy sencillo e intuitivo gracias a la pantalla LED táctil que incorpora en la parte frontal. En ella aparecen distintos íconos de alimentos que nos dan la posibilidad de elegir entre 8 programas preestablecidos, facilitándonos así mucho más el trabajo a la hora de preparar, por ejemplo, una ración de alitas, patatas fritas o algo de pescado.

Igualmente, en el caso de que seas más partidario de un control personalizado para ir experimentando con diferentes comidas, se puede ajustar manualmente la temperatura desde los 80 °C hasta los 200 °C, además de establecer un temporizador de máximo 60 minutos. Una vez transcurrido este tiempo, se apagará de forma automática para evitar que se nos haga de más la comida.

Por último, si descargamos la app My Moulinex en nuestro smartphone, tendremos a mano más de 2.000 recetas para probar cosas nuevas en los días que menos inspiración tengamos. Y por si no fuese suficiente, incluso nos da la opción de planificar nuestros menús o hacer una lista de la compra.

