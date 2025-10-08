El mejor gama alta barato de 2025 lo tiene Xiaomi y ahora está tirado de precio en Amazon

Si estabas esperando el momento perfecto para renovar tu móvil sin gastar de más, este puede ser el día, ya que, repasando los mejores chollos de última hora en la Fiesta de Ofertas Prime, nos hemos encontrado por un precio de escándalo este POCO F7 Pro. Un gama alta que ahora puede ser tuyo a precio de gama media gracias a un ofertón que lo deja a precio mínimo solo hasta mañana.

Este smartphone de POCO, la submarca de Xiaomi, salió a la venta por un precio recomendado de 599,99 euros que es muy atractivo al tratarse de un gama alta, pero lo mejor es que ahora podemos llevárnoslo por unos 379,99 euros en Amazon y así ahorrar un total de 220 euros con su compra, incluso mucho más barato que otros gama media que ni siquiera son tan potentes. Aunque hay una pequeña desventaja: solo quedan unas pocas horas para conseguirlo a este precio (y necesitas ser cliente Prime).

Compra el POCO F7 Pro con un descuento del 37%

El POCO F7 Pro en sus tres colores disponibles: plata, azul claro y negro POCO

El POCO F7 Pro es un teléfono diferente al resto, ya que nos ofrece en su plenitud todas las ventajas de usar un gama alta, pero a un precio sorprendentemente económico (y más ahora que está rebajado). En su interior lleva instalado nada más y nada menos que un bestial procesador Snapdragon 8 Gen 3, el cual hemos visto en otros terminales mucho más caros y está preparado para garantizarnos un rendimiento excelente. Y el resto de su configuración no se queda atrás, pues la versión básica viene con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento.

A nivel de software, llega funcionando bajo un sistema operativo HyperOS 2 que si por algo se caracteriza es por su gran nivel de personalización y, aunque hayamos probado otras capas de personalización más limpias, la experiencia de uso es positiva, aunque mejorable con algo más de optimización. Eso sí, donde no podemos poner ninguna pega es en el apartado de autonomía, donde la protagonista es una batería de 6.000 mAh que llega a aguantar hasta dos días de uso moderado y, para rematar, admite una carga rápida de 90 W para tenerlo nuevamente listo en aproximadamente unos 40 minutos.

Por otro lado, ver contenido multimedia con este teléfono es todo un lujo gracias a una pantalla Flow AMOLED de 6,67 pulgadas, la cual nos ofrece una resolución 2K, una tasa de refresco adaptativa de 120 Hz y un brillo máximo de 3.200 nits. Asimismo, es compatible con HDR10+ y Dolby Vision, lo que mejora notablemente el contraste, y está protegida con Gorilla Glass 7i.

Puede que pienses que esta rebaja se deba a que el apartado fotográfico no está a la altura, pero no es así. De hecho, sorprende y mucho. En la parte trasera monta con una doble cámara formada por un sensor principal de 50 MP con estabilización óptica, que es al que más partido le podemos sacar, y un gran angular de 8 MP, siendo así hasta capaz de grabar vídeo en 4K a 60 fps. Y si te gusta hacer selfies, su cámara frontal de 20 MP cumplirá con tus expectativas.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.