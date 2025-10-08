Smart TVs
Últimas horas para conseguir esta televisión 4K por poco más de 200 euros en la Fiesta de Ofertas Prime
Esta smart TV nos demuestra que no hace falta gastar un dineral para disfrutar de una buena calidad de imagen, aunque no tardará en volver a subir de precio
Hoy en día es raro encontrar un hogar sin una televisión 4K en el salón, aunque todavía hay algunos que no la tienen. Por eso, ya sea para tu segunda residencia, para regalar a tus padres o para sustituir ese modelo antiguo que aún usas, esta Hisense 43E6NT es todo un chollo gracias a un nuevo descuento que la deja a un precio increíblemente bajo.
El precio recomendado de esta televisión Hisense es de unos 339 euros, aunque lo habitual desde hace varios meses es verla más barata. Igualmente, ahora ha tocado fondo gracias a una oferta flash que solo estará disponible hasta mañana, que es cuando finaliza la Fiesta de Ofertas Prime. Así que, si te das prisa, aún puedes conseguirla por apenas unos 225 euros en Amazon para ahorrar un total de 114 euros más con su compra.
Compra la televisión 4K Hisense 43E6NT más barata que nunca
Esta Hisense 43E6NT es una de las televisiones con resolución 4K más baratas que puedes encontrar en estos momentos. Se trata de un modelo que pertenece a la gama de 2024, lo que demuestra que sigue estando al día, y tiene un diseño ultrafino sin marcos para que podamos disfrutar al máximo de su pantalla de 43 pulgadas.
Otras características a tener en cuenta de esta smart TV es que dispone de una retroiluminación Direct LED que se encarga de brindarnos una buena iluminación en cada escena y unos tonos negros más oscuros, su frecuencia de actualización nativa es de 60 Hz y es compatible con los principales formatos de alto rango dinámico, como lo son Dolby Vision y HDR10.
Si nos centramos en su software, se diferencia de otras populares marcas al apostar por un sistema operativo IDAA U6.0, el cual a fin de cuentas sigue siendo muy fácil de usar y nos da acceso a una gran variedad de aplicaciones. Vamos, que podrás sacarle partido a la suscripción que tengas de cualquier plataforma de streaming sin problemas. También es importante mencionar que es capaz de escalar contenido de menor resolución a 4K, además de que incluye tanto un Modo Juego Plus para mejorar la experiencia a la hora de jugar y un Modo Deportes con IA que hace ajustes automáticos para sentirnos como en el estadio.
Por otro lado, centrándonos en su apartado de sonido, este modelo incorpora dos altavoces que alcanzan una potencia RMS de 14 W, aunque lo mejor de todo es que utilizan una tecnología DTS Virtual:X para asegurarnos un audio más envolvente. Y pasando a hablar sobre su conectividad, viene con Wi-Fi, Bluetooth 4.2, un puerto LAN Ethernet, dos USB-A, tres HDMI 2.0, una salida óptica y jack de 3,5 mm, entre otras cosas. Por eso mismo, en relación calidad-precio no es tarea fácil encontrar algo mejor.
