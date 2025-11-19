El mejor móvil de gama media que ha lanzado Samsung está rebajado al 50%, pero solo hasta mañana

Oficialmente ya estamos en esa época del año en la que es más fácil ahorrar. Por eso, si buscas un móvil de gama media, este Samsung Galaxy A56 5G por poco más de 200 euros es uno de los chollos del momento. Está rebajado a mitad de precio, aunque tendrás que darte prisa para conseguirlo.

Este gama media de Samsung llegó al mercado en primavera por un precio recomendado de 479 euros, pero, si aprovechas las rebajas de últimas horas de la promo del 11.11 de AliExpress, ahora lo puedes conseguir por tan solo unos 241,06 euros, es decir, a mitad de precio, con tan solo aplicar el cupón 'ESAE40' durante el proceso de compra. Y ya te adelanto que ni siquiera lo verás tan barato durante el Black Friday.

Eso sí, es importante que tengas en cuenta que está tan barato porque se trata de su versión de Oriente Medio, la cual puede tener alguna pequeña limitación, para nada importante que te impida disfrutar de un smartphone completísimo. Pero si prefieres otra alternativa de compra, en Amazon, MediaMarkt, PcComponentes o la propia tienda de Samsung se está vendiendo por unos 399 euros.

Compra el Samsung Galaxy A56 5G a precio mínimo

El modelo de anterior generación ya era una pasada, pero el Samsung Galaxy A56 5G lo supera gracias a sus pequeñas mejoras. Hasta con su diseño nos demuestra por qué es el mejor gama media de la marca hasta la fecha, ya que nos encontramos con una construcción mucho más premium que en el resto de modelos de la familia al apostar por un marco de aluminio estilizado, a lo que debemos sumarle un renovado módulo de cámara, el cual agrupa todos los sensores, y una certificación IP68.

Si hablamos sobre su rendimiento, este terminal estrena un procesador Exynos 1480 que es propio de Samsung y que en líneas generales es más que suficiente para todos los usuarios. Funciona bien casi a todo tipo de tareas, pero es cierto que al exigirle mucho puede llegar a tardar un poco más de lo normal en responder a ciertas acciones. Sea como sea, dentro de su gama es lo esperado y un punto muy positivo es su compatibilidad con Galaxy AI, pudiendo así disfrutar de una gran variedad de funciones sin necesidad de apostar por otros modelos más caros.

No podemos olvidarnos de que, en este caso, el resto de la configuración la completan una memoria RAM de 8 GB y un almacenamiento de 128 GB, aunque en su versión de 256 GB también se queda bastante bien de precio. A día de hoy funciona bajo la nueva capa de personalización One UI 8 basada en Android 16 y se podrá seguir actualizando durante bastantes más años, por lo que es un buen móvil para usar a largo plazo.

Donde no hay demasiados cambios, porque tampoco es necesario, es en su apartado visual, donde la protagonista es una pantalla Super AMOLED de 6,7 pulgadas que nos brinda una resolución Full HD+, tasa de refresco adaptativa de 120 Hz y un nivel de brillo mejorado, pues ahora alcanza un pico máximo de 1.200 nits, además de que dispone de una protección Corning Gorilla Glass Victus+. La única pega es que seguimos teniendo unos márgenes un poco grandes, sobre todo en la parte inferior, y eso que se han reducido ligeramente. Por lo demás, tanto por su nivel de color como nitidez, la verdad que es muy buen panel.

Más de lo mismo sucede en los apartados de fotografía y autonomía. Con respecto al primero, tenemos una triple cámara trasera que está formada por un sensor principal de 50 MP, un ultra gran angular de 12 MP y un macro de 5 MP que es suficiente para obtener unos resultados decentes, mientras que su cámara frontal de 12 MP es en la que más hemos notado una pequeña mejora.

Y si nos centramos en su autonomía, viene con una batería de 5.000 mAh estándar para aguantar un día de uso y, lo mejor de todo, ahora admite una carga rápida de 45 W. Con este móvil, Samsung nos demuestra que con los cambios justos y necesario es posible triunfar.

