El mejor portátil barato que verás este Black Friday: tiene una gráfica NVIDIA y un descuento de 300 euros

A veces, la espera tiene su recompensa. En el caso de que lleves tiempo queriendo comprar un portátil y hayas estado esperando la llegada del Black Friday, déjame decirte que has hecho lo correcto. ¿Por qué? Porque ni en neustros mejores sueños nos hubiesemos imaginado encontrar un modelo tan completo como este MSI Thin 15 B12UC-1842XES a un precio tan bajo. Sin lugar a dudas, uno de los mejores chollos que hemos visto de momento.

Este portátil de MSI tiene un precio recomendado de 799 euros, pero ahora está disponible con un descuento total de 300 euros que nos permite añadirlo a nuestra cesta de la compra por tan solo unos 499 euros en Amazon, que es lo que suelen costar algunos modelos más tipicos para productividad que ni siquiera tienen tanta potencia. Y aunque venga sin sistema operativo, por su gran relación calidad-precio sigue siendo una gran recomendación.

Compra el portátil MSI Thin 15 B12UC-1842XES a precio de outlet

El MSI Thin 15 B12UC-1842XES es un portátil perfecto para las tareas habituales de trabajo o estudio, como usar programas de ofimática, pero con la ventaja de que, por el mismo precio que muchos modelos económicos, también nos permite jugar. Es cierto que no tiene el hardware más actual, pero sigue siendo más que suficiente para garantizarnos un buen rendimiento.

En el corazón de este portátil nos encontramos con un procesador Intel Core i5-12450H con un total de 8 núcleos, el cual alcanza velocidades de hasta 4,40 GHz para garantizarnos una respuesta rápida en casi todo tipo de situaciones. A esto debemos sumarle que su memoria RAM de 16 GB le da un empujón extra en multitarea y tenemos una unidad de almacenamiento SSD de 512 GB que contribuye a encender el dispositivo o abrir desde programas hasta juegos de una manera más rápida que con un disco duro tradicional.

Pero el principal motivo de recomendarlo a estas alturas por el precio que tiene es por su tarjeta gráfica, ya que nos encontramos con una NVIDIA GeForce RTX 3050 que, aunque se quede corta para jugar a máxima calidad en los títulos más recientes, en 1080p es capaz de mover casi cualquier juego y, al mismo tiempo, sirve para que podamos ejecutar programas algo más exigentes como los de edición de foto o vídeo. Sin dejar de lado que es compatible con Ray Tracing y DLSS, tecnologías que mejoran los gráficos y optimizan el rendimiento en algunos juegos.

Si hablamos sobre su apartado visual, al levantar la tapa podemos apreciar una pantalla IPS de 15,6 pulgadas que se ve bastante bien en interiores al brindarnos una resolución Full HD (1.920 x 1.080 px) y una tasa de refresco de 144 Hz. Eso sí, en algunos casos se echa en falta algo más de brillo y un color más vivo, pero en líneas generales es un panel que cumple.

Y otras características a tener presentes son que cuenta con un diseño exterior que está construido principalmente con aluminio, un teclado con retroiluminado en color azul, una webcam HD, altavoces estéreo y un apartado de conectividad muy completo, ideal tanto para disfrutar de una navegación rápida como para conectarlo hasta en 2 pantallas o usar varios periféricos. Todo ello con un ligero peso de tan solo 1,86 kg y, una vez más, un precio que es irresistible.

