PS5 Pro oferta
El momento es ahora: hazte con tu PS5 Pro a un precio más bajo de lo habitual
No dejes pasar esta oportunidad y llévate la consola más potente de Sony lanzada hasta la fecha por 100 euros menos de su precio habitual. Es una oferta por tiempo limitado y podría haber unidades limitadas
El lanzamiento de PS5 Pro no pasó desapercibido, sobre todo por su precio. No obstante, en algunos casos, la diferencia en rendimiento o resolución respecto al modelo original puede ser bastante notable. Pues bien, esta consola, que tiene un precio recomendado de 799,99 euros, actualmente se puede encontrar por 699 euros en Amazon, MediaMarkt y otras tiendas, tanto físicas como online. Por lo tanto, estamos hablando de un descuento del 13 %.
Si al final te decides a comprar esta consola, que es la más potente del mercado, al menos a nivel de GPU, tienes hasta el 4 de diciembre para ahorrarte 100 euros. Ahora bien, te aconsejamos no esperar hasta el último día, ya que para entonces podría haberse agotado. Así que, cuanto antes la compres, mucho mejor. Como dice el refrán, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy.
Consigue tu PS5 Pro con 100 euros de descuento hasta el 4 de diciembre
Si estabas esperando una nueva oferta para hacerte con una PS5 Pro, este es el momento. Por último, te recordamos que esta consola no viene con lector de discos, pero lo puedes comprar por separado. Lo que sí incluye es un SSD de mayor capacidad, concretamente de 2 TB.
Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.
✕
Accede a tu cuenta para comentar