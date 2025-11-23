El momento es ahora: hazte con tu PS5 Pro a un precio más bajo de lo habitual

El lanzamiento de PS5 Pro no pasó desapercibido, sobre todo por su precio. No obstante, en algunos casos, la diferencia en rendimiento o resolución respecto al modelo original puede ser bastante notable. Pues bien, esta consola, que tiene un precio recomendado de 799,99 euros, actualmente se puede encontrar por 699 euros en Amazon, MediaMarkt y otras tiendas, tanto físicas como online. Por lo tanto, estamos hablando de un descuento del 13 %.

Si al final te decides a comprar esta consola, que es la más potente del mercado, al menos a nivel de GPU, tienes hasta el 4 de diciembre para ahorrarte 100 euros. Ahora bien, te aconsejamos no esperar hasta el último día, ya que para entonces podría haberse agotado. Así que, cuanto antes la compres, mucho mejor. Como dice el refrán, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy.

Consigue tu PS5 Pro con 100 euros de descuento hasta el 4 de diciembre

Gracias a una GPU, más potente que la del modelo estándar, permite disfrutar de más juegos en resolución 4K y, en muchos casos, a 60 fps. Para esto, en la mayoría de los juegos se puede elegir entre dos modos gráficos: calidad o rendimiento. Sobre esto, cabe mencionar que no es exclusivo del modelo Pro, también está en el resto de los modelos de PS5, solo que la calidad gráfica puede no ser la misma y tampoco la resolución.

Algo que marca la diferencia en PS5 Pro es la tecnología de escalado, que en este caso es PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR). Al contrario que FSR 3.x, aquí se hace uso de la IA, lo que se traduce en una mayor nitidez. También cuenta con un trazado de rayos avanzado que calcula los reflejos y la iluminación global con una velocidad y realismo que el modelo base no puede igualar. P ara los jugadores que buscan los mejores gráficos y rendimiento, esta consola es la mejor opción.

Si estabas esperando una nueva oferta para hacerte con una PS5 Pro, este es el momento. Por último, te recordamos que esta consola no viene con lector de discos, pero lo puedes comprar por separado. Lo que sí incluye es un SSD de mayor capacidad, concretamente de 2 TB.

