No es ningún error: este portátil con un potente procesador Ryzen y gráfica NVIDIA está tirado de precio

Cualquier momento del año es bueno para renovar el ordenador que usas para trabajar o disfrutar de tu tiempo libre. Y si buscas un buen rendimiento en todos los aspectos, los modelos pensados para gaming son una opción muy interesante. Un maravillo ejemplo es este Acer Nitro V 16 ANV16-41-R68V, que ahora, si te das prisa, puedes conseguirlo muy barato. Tiene una de esas ofertas que, sinceramente, a mi yo de hace unos años le habría encantado aprovechar.

Este portátil de la popular marca Acer tiene un precio recomendado de 1.212,10 euros, y hoy podemos conseguirlo bastante más barato gracias a una rebaja con la que se queda por unos 854,05 euros en Amazon, lo que supone un ahorro de casi 360 euros. Una oportunidad excelente para quienes buscan un equipo capaz de mover juegos con soltura sin dejarse todo el presupuesto.

Compra el portátil gaming Acer Nitro V 16 ANV16 al mejor precio

Acer Nitro V 16 ANV16-41-R68V Acer

El Acer Nitro V 16 ANV16-41-R68V es uno de esos portátiles que si por algo destaca es por su buen equilibrio, permitiéndonos usar todo tipo de programas o juegos sin necesidad de tener el hardware más actual de todos. El cerebro de este modelo es un procesador AMD Ryzen 7 8845HS, el cual que salió a finales de 2023 y a día de hoy sigue rindiendo muy bien. Cuenta con un total de 8 núcleos, velocidades de hasta 5,1 GHz y compatibilidad con Ryzen AI, además de que, gracias a una tecnología Acer CoolBoost, las altas temperaturas de la CPU y GPU se mantienen a raya.

En referencia a esto último, nos encontramos con una tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 4060 que tiene mucho protagonismo, ya que, gracias a ella y a su memoria dedicada GDDR6 de 8 GB, podemos desde jugar a todo tipo de títulos actuales en 1080p de manera fluida (y sin tocar la configuración) hasta usar programas como Adobe Premiere Pro para editar vídeos. Todo ello sin pasar por alto que también dispone de una memoria RAM de 16 GB y una unidad de almacenamiento SSD de 1 TB.

Por otro lado, si hablamos sobre su apartado visual, monta una gran pantalla IPS de 16 pulgadas que llega a ofrecernos una resolución WUXGA (1.920 x 1.200 píxeles), una tasa de refresco de 165 Hz, un brillo máximo de 500 nits y una cobertura sRGB del 100% para ver colores más vivos de lo habitual. En resumidas cuentas, nos proporciona una experiencia multimedia muy buena y rara de ver por este rango de precio, sobre todo al usarlo en interiores.

Y aunque un ordenador portátil principalmente está pensado para que podamos llevarlo de un lado a otro y no depender de los cables, muchos modelos tienen la gran desventaja de tener un apartado de autonomía muy justo. Aquí no es el caso, pues incorpora una batería de 57 Wh que puede llegar a brindarnos hasta 10 horas de uso. Mientras que si hablamos de conectividad, incluye Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, un puerto LAN Ethernet, un puerto USB4, dos USB-A 3.2, un HDMI 2.1, y una jack de 3,5 mm para usar auriculares.

El diseño de este Acer Nitro V 16 es otro de sus grandes atractivos. Está construido principalmente con un plástico resistente y tiene un acabado bastante elegante, donde sobre todo resalta el logo que se ilumina en la tapa tras encenderlo. Sin olvidarnos de que viene con unos altavoces estéreo, una webcam HD, un teclado con retroiluminación RGB personalizable y pesa unos 2,5 kg. Eso sí, llega sin ningún sistema operativo instalado.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.