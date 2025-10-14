Un dron obliga a desviar varios vuelos en el aeropuerto de Fuerteventura

La Guardia Civil de Fuerteventura, a través de la Patrulla Fiscal y de Fronteras de Puerto del Rosario, identificó y

sancionó al piloto de un dron que realizaba vuelos no autorizados en las inmediaciones del Aeropuerto de Fuerteventura, a menos de un kilómetro de las pistas. El aparato operaba dentro de una Zona CTR (Controlled Traffic Region), un espacio aéreo controlado que rodea a los aeropuertos para garantizar la seguridad de las aeronaves tripuladas, especialmente durante las maniobras de despegue y aterrizaje.

Estas zonas restringen el vuelo de drones a menos que se obtenga un permiso explícito del control de tráfico aéreo.

La alerta fue recibida por la Guardia Civil a través del personal del Aeropuerto, que observó el dron volando a baja altura y en perpendicular a las pistas. Esta actividad, además de vulnerar la normativa vigente sobre aeronaves no tripuladas, generó una situación de riesgo al provocar el desvío de dos vuelos hacia Las Palmas y la demora en el aterrizaje y despegue de otros cuatro vuelos. Como medida de seguridad, se suspendieron temporalmente todas las operaciones del aeropuerto entre las 07:00 y las 08:10 horas, afectando a unas 600 personas.

Una patrulla de la especialidad Fiscal y de Fronteras (PAFIF) se desplazó al lugar y localizó al responsable, quien operaba un dron de la marca DJI, modelo FLIP y 249 gramos de peso, en un espacio aéreo restringido sin la autorización del control de tráfico aéreo. El piloto manifestó desconocer la normativa aplicable.

Los hechos constituyen una infracción muy grave conforme al artículo 48.3 de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea, por el incumplimiento de las limitaciones operativas en materia de servidumbres aeronáuticas y uso del espacio aéreo.

Puede acarrear sanciones económicas que oscilan entre los 90.001 y los 225.000 euros.