Portátil HP con AMD Ryzen 9, RTX 5070 y 32 GB: potencia brutal con 400 euros de descuento

Hay ofertas que no se encuentran todos los días, como la que veremos a continuación. Resulta que uno de los últimos portátiles gaming que ha lanzado HP, y más concretamente el HP OMEN 16-ap0032ns, vuelve a tener un 23 % de descuento, lo que se traduce en un precio muy competitivo para el hardware que lleva. Por cierto, que sea un portátil gaming no significa que no se pueda usar para productividad. Si en tu día a día trabajas en edición de vídeo o tareas en 3D, este equipo es una excelente opción.

Pero vamos a lo que probablemente sea lo que más te interese de este portátil, su precio. El HP OMEN 16-ap0032ns tiene un precio recomendado de 1.749 euros, pero si aprovechas esta oferta de Amazon será tuyo por 1.349 euros. Por sus características, que veremos a continuación, es un portátil que vale la pena comprar ahora que está más barato. De hecho, es una apuesta segura, no solo a corto y medio plazo, sino también a largo.

Un portátil con una GPU de última generación, ahora 400 euros más barato

Esta oferta puede finalizar en cualquier momento Amazon

Al llevar un procesador AMD Ryzen 9 8940 HX, una tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 5070 y 32 GB de RAM, este equipo vuela. Da igual si usas Blender, DaVince Resolve o la suite de Adobe, da la talla en todo momento. Eso sí, es imprescindible conectarlo a la corriente para sacarle el máximo partido. En caso contrario, ni la CPU ni la GPU rendirán al 100 %. Además de lo que acabamos de mencionar, también lleva un SSD de 1 TB.

No nos hemos olvidado de la pantalla, que también está a la altura de lo esperado en un portátil de su categoría. Tiene un panel IPS antirreflectante de 16 pulgadas (1.920 por 1.200 píxeles) con una tasa de refresco de hasta 144 Hz. La calidad de imagen no defrauda, aunque tampoco esperes que esté a la altura de una pantalla OLED. Volviendo al tema del rendimiento, si te haces con este equipo podrás jugar a cualquier videojuego en calidad alta/ultra. Más allá de los juegos, al llevar una RTX 5070 permite ejecutar modelos de IA localmente, pero no de gran tamaño, ya dicha gráfica cuenta con 8 GB de VRAM.

Hemos dejado para el final todo lo relacionado con la conectividad y sistema operativo. Este portátil tiene x2 USB tipo A, x1 USB tipo C, x1 Ethernet, x1 HDMI, x1 combo de auriculares y micrófono, Bluetooth 5.4 y Wi-Fi 6. En cuanto al sistema operativo de Microsoft, no viene preinstalado, por lo que, si finalmente compras este portátil, tendrás que instalar Windows 11 por tu cuenta.

Teniendo en cuenta sus características y el precio actual, no hay muchos portátiles que planten cara al HP OMEN 16-ap0032ns, razón de más para que no dejes pasar esta oferta. Así que, ya sea para jugar, trabajar o hacer ambas cosas, este portátil acierto. Sin duda, se trata de un equipo que puede con todo lo que le eches.

