¿Quieres entrenar mejor? Este reloj inteligente Garmin es el que uso para correr y el que más recomiendo

Para obtener mejores tiempos en tus carreras no hace falta un entrenador personal, hoy en día con tener un buen smartwatch es más que suficiente para controlar cuanto tardamos en hacer cada kilómetro, conocer nuestra frecuencia cardiaca e incluso disfrutar de funciones más avanzadas que nos permiten hasta saber cuál es el mejor momento del día para salir a estirar piernas. Aunque esto último está al alcance de muy pocos modelos, entre los que se encuentra este Garmin Forerunner 255.

Apostar por un reloj Garmin como este es una excelente opción si eres una persona apasionada del deporte y, a pesar de salir a la venta por un precio recomendado de 349,99 euros, a día de hoy podemos encontrarlo con un gran descuento por unos 203,99 euros en Amazon, siendo este uno de sus precios más bajos hasta la fecha.

Compra el reloj inteligente Garmin Forerunner 255 por casi 150 euros menos

Garmin Forerunner 255 Garmin

El Garmin Forerunner 255 es un reloj inteligente por el que no pasan los años, pues sigue siendo uno de los más vendidos. De hecho, este modelo es el primer reloj de la marca que he tenido en mi muñeca, y puedo asegurar que es una maravilla si lo que buscas preparar tus próximas carreras de la mejor forma posible, ya que está enfocado principalmente para corredores tanto avanzados como principiantes. Igualmente, es muy versátil, pues también sirve para monitorizar muchas otras actividades deportivas gracias a sus múltiples funciones de entrenamiento.

Pero antes de hablar sobre las funciones que veo más interesantes en este smartwatch, quiero destacar su gran construcción. No solo es muy resistente al contar con un bisel de polímero reforzado con fibra, sino que se siente muy cómodo en la muñeca al venir con una correa de silicona suave al tacto. Si a esto le añadimos que pesa unos 49 gramos, como te podrás imaginar, al poco tiempo de usarlo no notarás ni que lo llevas puesto.

Algo que tampoco pasa desapercibido es que cuenta con una pantalla AMOLED transflectiva de 1,3 pulgadas con la que podemos ver de manera clara desde las métricas hasta algunas notificaciones que llegan a nuestro móvil con tan solo echarle un vistazo rápido. Y es que nos ofrece una resolución de 260 x 260 píxeles y un nivel de brillo bastante alto, además de que el cristal tiene una protección Corning Gorilla Glass 3.

Por otro lado, dispone de un GPS multibanda que nos asegura una gran precisión para saber donde nos encontramos en todo momento, incluso en zonas montañosas donde sea más fácil desorientarnos. Pero una de las cosas que más me ha gustado de este modelo es su capacidad para medir la carga de entrenamiento, los tiempos de recuperación para volver a dar nuestro máximo y ajustar los ejercicios según como nos encontremos físicamente. Vamos, que es casi como tener un entrenador personal.

Y volviendo al running, debemos sumarle una función PacePro que nos ayuda a mantener un ritmo constante y gestionar el esfuerzo según el recorrido, algo muy práctico para preparar hasta las carreras más duras. Sin dejar de lado que nos muestra pronósticos según todos los datos que ha recogido y evalúa si los entrenamientos están siendo productivos.

Otras características a resaltar es que es posible sumergirlo en el agua hasta los 50 metros de profundidad, algo que lo hace ideal para deportes acuáticos, incorpora una gran variedad de sensores para medir nuestra frecuencia cardíaca, el nivel de sueño o estrés, entre otras cosas, y su autonomía es sobresaliente. No te dará los problemas que son más comunes en otros modelos populares como el Apple Watch, puesto que llega a brindarnos hasta 14 días de uso en modo reloj, aunque esto puede cambiar dependiendo de las funciones que tengamos o no activadas.

