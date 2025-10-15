Samsung tiene uno de los relojes inteligentes más completos de 2025 y vuelve a estar rebajado a lo grande

Repasando los mejores relojes inteligentes lanzados durante el año, no cabe duda de que el Samsung Galaxy Watch8 es uno de los más destacados. Una vez más, introduce mejoras y novedades para sacarle partido, demostrándonos que ya no hace falta fijarse en modelos de marcas como Garmin para hacer entrenamientos personalizados, entre otras cosas. Y lo mejor es que ahora nos lo encontramos rebajado a precio mínimo.

Este reloj inteligente de Samsung tiene un precio recomendado de 379 euros en su versión más básica, aunque, si te das prisa y aprovechas su actual descuento de 80 euros, ahora puedes tenerlo en tu muñeca por apenas unos 299,99 euros si realizas su compra en Amazon. Igualmente, como alternativa de compra, en MediaMarkt está rebajado al mismo precio y en PcComponentes sale incluso algo más barato.

Compra el nuevo reloj inteligente Samsung Galaxy Watch8 más barato

Samsung Galaxy Watch8 Samsung

El Samsung Galaxy Watch8 es uno de los smartwatches más completos que podemos tener en la muñeca, el cual destaca por venir con varias mejoras con respecto a la anterior generación como un diseño más refinado, un rendimiento superior y nuevas funciones centradas tanto en salud como en el deporte, por lo que es muy versátil en el día a día.

Empezando a hablar sobre su apartado de monitorización, incorpora un nuevo sensor BioActive y algoritmos mejorados que nos permiten conocer datos como el índice de antioxidantes o la carga vascular, además de que nos ofrece métricas más precisas sobre el sueño. Mientras que si hablamos de deporte, la novedad que añade a todo lo que hemos visto anteriormente es que incluye una función de entrenador de carrera inteligente que es capaz de diseñar planes de entrenamiento personalizados según nuestro estilo de vida.

Por otro lado, en este modelo en cuestión con caja de 40 mm nos encontramos con una batería de 325 mAh que nos asegura un día completo de uso en la mayoría de los casos y admite carga rápida. Es cierto que sigue siendo uno de los puntos con más margen de mejora en este y otros muchos smartwatches, pero ese extra de capacidad hace que llegue mejor al final del día.

Y en cuanto al rendimiento, en este modelo Samsung ha apostado por instalar un procesador Exynos W1000, que destaca por garantizarnos fluidez en todo tipo de tareas y apoyarse en Galaxy AI, la nueva capa de inteligencia artificial para sacarle más partido a algunas funciones, mostrarnos una puntuación de energía o hacernos sugerencias, entre otras cosas. Sin olvidarnos de que se acompaña de una memoria RAM de 32 GB y ejecuta un sistema operativo WearOS 6 con One UI 8 Watch que lleva la experiencia de uso al siguiente nivel.

Otro cambio notable está en el diseño, ya que ahora, al igual que sucede en el Galaxy Watch Ultra, tenemos un marco cuadrado que mejora la ergonomía y la comodidad, manteniendo al mismo tiempo su clásica esfera circular en el centro. Y su construcción es impecable al estar fabricado en acero inoxidable y utilizar una correa intercambiable para adaptarla a nuestro gusto.

Y para rematar, la pantalla sigue siendo uno de sus mayores atractivos, pues monta un panel Super AMOLED táctil de 1,34 pulgadas con una resolución de 438 x 438 píxeles, un brillo que alcanza un pico máximo de 3.000 nits y un cristal de zafiro que lo hace muy resistente a arañazos y golpes. Sin lugar a dudas, se trata de un smartwatch muy completo y recomendable para cuidar nuestro bienestar.

