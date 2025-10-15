Cae el precio de este bestial robot aspirador con vaciado automático, mopa para fregar y una gran potencia

Los robots de limpieza han avanzado a pasos agigantados, tanto que ahora son capaces de aspirar, fregar y vaciar todo el depósito por sí mismos. Y si llevas tiempo pensando en hacerte con uno para así no tener que darte palizas limpiando cada dos por tres, este roborock Q7 L5+ es una opción muy completa e interesante, sobre todo ahora que su precio se ha desplomado.

Este robot aspirador de roborock, una popular marca especializada en dispositivos tecnológicos de limpieza, salió a la venta hace apenas unos meses por un precio recomendado de 389,99 euros que ya podemos dejar en el olvido, ya que tiene una oferta flash que nos permite añadirlo a nuestra cesta de la compra por unos 218,49 euros en Amazon y así ahorrar unos 172 euros.

Compra el robot aspirador roborock Q7 L5+ al mejor precio

roborock Q7 L5+ roborock

El roborock Q7 L5+ es un robot de limpieza muy completo, ya que es capaz tanto de aspirar como de pasar la mopa para ahorrarnos aún más esfuerzos. Pero vayamos por partes. Lo primero a destacar es su diseño, el cual combina funcionalidad y elegancia. Es lo suficientemente compacto como para pasar por debajo de algunas camas, mesas o muebles, además de que tiene un ligero peso de 3,3 kg y gracias a sus dos ruedas puede superar umbrales de hasta 2 cm.

Eso sí, uno de los puntos fuertes de este modelo es su avanzado sistema de navegación LiDAR para mapear el hogar con gran precisión desde la primera pasada. Gracias a esta tecnología, el robot reconoce las habitaciones, planifica rutas eficientes y evita obstáculos con precisión milimétrica.

Por otro lado, cabe mencionar que alcanza una potencia de succión impresionante de hasta 8.000 Pa, más que suficiente para eliminar el cualquier tipo de suciedad o pelos de nuestra mascota sin esfuerzo. A esto debemos sumarle que viene con un cepillo principal antienredos y un cepillo lateral que nos garantizan una limpieza profunda hasta en rincones y alfombras (las cuales puede esquivar si así lo configuramos), mientras que la gran variedad de sensores que integra se encargan de evitar choques con muebles o una caída por las escaleras.

Como comentábamos al principio, este roborock Q7 L5+ no solo aspira, sino que también friega de manera simultánea con el fin de eliminar manchas ligeras y dejar el suelo más brillante. Para ello, cuenta con una mopa lavable e intercambiable, y el robot va expulsando la cantidad de agua que hayamos seleccionado para que el fregado sea más o menos intenso. Sin olvidarnos de que el depósito tanto del polvo como del agua es compartido y, en el caso de este último, tiene una capacidad de 280 ml que es suficiente para una o dos limpiezas.

Y aunque en la parte superior tiene dos botones, uno para ponerlo en marcha y otro para que regrese a la base, para sacarle partido tenemos que descargar la app de roborock en nuestro smartphone, desde donde podemos elegir entre 5 niveles de potencia de succión y 3 niveles de fregado, programar horarios de uso o crear recorridos personalizados seleccionando las habitaciones del mapa que nos ha creado, entre otras cosas.

Otra característica a resaltar es que, tras finalizar el recorrido, el robot vuelve automáticamente a su base de autovaciado, donde vací­a el polvo en una bolsa con filtro que puede durar hasta 7 semanas. Y en cuanto a su autonomía, dispone de una batería de 3.200 mAh que nos proporciona aproximadamente unos 150 minutos de limpieza. Para rematar, es posible controlarlo de manera remota o por voz al ser compatible con Alexa, Google Assistant o Siri.

