Si tienes un presupuesto muy limitado, este móvil realme es una de las mejores opciones por debajo de los 140 euros

Lo hemos dicho en más de una ocasión, realme es una marca que nunca hay que descartar a la hora de comprar un móvil. Si bien no es tan conocida como Xiaomi, Motorola o Samsung, sus smartphones no están nada mal y tienen una excelente relación calidad-precio. Por ejemplo, si buscas un móvil muy asequible que ofrezca un buen rendimiento en las tareas más básicas, te recomendamos el realme C71, sobre todo ahora que está en oferta.

El realme C71 cuesta 169,99 euros en su versión de 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, pero lo puedes encontrar en Amazon por tan solo 139 euros. Ahora que está más barato pasa a ser uno de los dispositivos más atractivos de la gama de entrada. Al ser un móvil que salió a la venta a principios de junio de este año, no tiene muchas reseñas en Amazon, pero las pocas que hay son mayormente positivas, de ahí que tenga una puntuación de 4,3 estrellas sobre 5.

Un móvil bueno, bonito y barato

En el interior de este móvil hay un procesador no muy conocido, pero que ofrece un rendimiento más que solvente. Dicho procesador es el Unisoc T7250, que ha demostrado estar a la altura, no solo al mover el sistema operativo, sino cualquier aplicación. En cuanto a la capacidad de almacenamiento, los 256 GB se pueden ampliar mediante una tarjeta microSD. Por lo tanto, si compras este móvil no tendrás problemas de espacio a la hora de guardar tus fotos y vídeos. Respecto al sistema operativo, viene con Android 15 y la capa de personalización realme UI 6.0.

La autonomía es un punto crucial en cualquier smartphone, y aquí el realme C71 destaca por su impresionante batería de 6.000 mAh. A esto hay que sumar que cuenta con carga rápida de 45 vatios. Como puedes ver, no está nada mal para estar hablando de un móvil de gama de entrada tan barato. Así que, en este aspecto, no te decepcionará.

Pasamos a la pantalla, algo muy importante para disfrutar de una mejor experiencia de uso. Este smartphone tiene un pantalla IPS de 6,67 pulgadas. Si bien su resolución es HD+ (1.604 por 720 píxeles), te sorprenderá pro lo bien que se ve. Además, que tenga una tasa tasa de refresco de 120 Hz garantiza una gran fluidez. En el apartado fotográfico, la cámara principal de 50 megapíxeles promete fotos nítidas y detalladas en condiciones de buena luz. En el frontal hay una cámara de 5 megapíxeles.

En definitiva, el principal atractivo del realme C71 reside en un equilibrio casi perfecto entre precio y prestaciones. Por 139 euros, se presenta como una opción muy atractiva para quienes buscan un móvil fiable, rápido y con una batería que aguante todo el día. Por último, decir que a la hora de comprarlo puedes elegir entre dos colores: verde y blanco.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.