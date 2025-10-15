Olvídate de los cargadores lentos: este dispositivo para coche carga 4 móviles al mismo tiempo y a toda velocidad

Seguro que te ha pasado: vas en un viaje largo y todos quieren cargar el móvil al mismo tiempo. Uno enchufa el GPS, otro escucha música, alguien más intenta conectar una tablet… y el coche no da para tanto. Ahí es donde entra este pequeño gadget que está arrasando en Amazon. El Technaxx TE11 es un cargador de coche inteligente con cuatro puertos USB y tres tomas de mechero adicionales, capaz de cargar hasta 4 dispositivos a la vez y a máxima velocidad.

Potencia, velocidad y seguridad

Technaxx TE11 Amazon Amazon

No se trata de un simple adaptador. El Technaxx TE11 incorpora un sistema inteligente de carga rápida, capaz de llevar tus dispositivos al 80% en apenas 35 minutos. Cuenta con 2 puertos de 2,4A y 2 de 1,0A, además de protección contra sobretensión, sobrecorriente, sobrecalentamiento y cortocircuitos, para garantizar una carga segura y estable.

En otras palabras: puedes conectar varios móviles, tablets, auriculares o GPS al mismo tiempo sin miedo a sobrecargar el sistema del coche. Ideal para familias, viajes largos o para quienes usan el coche como oficina móvil.

Diseño compacto y pensado para el día a día

A pesar de su potencia, su diseño es ligero, compacto y fácil de guardar. Cabe perfectamente en la guantera o incluso en el portavasos, y su acabado robusto lo hace resistente al uso diario. Funciona con cualquier vehículo de 12V o 24V, por lo que también sirve para furgonetas o camiones.

Por menos de 8 €, el Technaxx TE11 es de esos accesorios que una vez pruebas ya no quieres quitar del coche: rápido, práctico y con la tranquilidad de estar protegido ante cualquier subida de tensión. Un pequeño imprescindible que convierte cada trayecto en un viaje sin preocupaciones (ni móviles descargados).

