La tablet 5G de 50 euros con 12GB de RAM que muchos usan ya como sustituta del portátil

No todo el mundo necesita gastarse cientos de euros en un portátil. Si tu día a día se resume en revisar correos, redactar documentos, ver clases online o trabajar en la nube, esta Teclast P30, que se queda en 49,99€ en AliExpress con el código ESCD07, puede cumplir perfectamente. Y sí, cuesta menos que unos auriculares de gama media.

Una opción realista para tareas básicas del día a día

Teclast P30 Teclast Teclast

Esta tablet no viene a competir con un iPad Pro, pero sí a reemplazar portátiles antiguos o lentos para quienes buscan algo funcional y cómodo. Su combinación de 12GB de RAM (4GB físicos + 8GB virtuales) y el procesador Unisoc T606 de ocho núcleos permiten trabajar con varias apps abiertas sin tirones: desde Word o Drive hasta YouTube o WhatsApp Web.

En la práctica, eso significa que puedes abrir documentos, responder correos, hacer videollamadas y tener un navegador con varias pestañas abiertas sin que se bloquee. Si le conectas un teclado Bluetooth y un ratón, se convierte en un pequeño centro de trabajo ideal para estudiar, teletrabajar o simplemente gestionar tareas cotidianas.

Pensada para durar el día entero sin depender del enchufe

Uno de los puntos fuertes de la Teclast P30 es su batería de 6000mAh, que aguanta perfectamente una jornada completa de uso normal. Es ligera, no se calienta y tiene carga USB-C, por lo que puedes usar el mismo cargador que tu móvil Android. Además, su sistema Android 14 hace que todo vaya fluido y sin complicaciones, con una interfaz limpia y actual.

Aunque su pantalla IPS de 10,1 pulgadas no busca competir en brillo con modelos premium, ofrece buena visibilidad, colores correctos y un tamaño ideal para escribir, leer o ver series sin forzar la vista.

La tablet que más da por lo que cuesta

Por apenas 50€, esta Teclast P30 no es un capricho, es una herramienta útil: perfecta para clases online, tareas del colegio, trabajo remoto o viajes, donde solo necesitas un dispositivo ligero y funcional. Es sencilla, pero sorprendentemente capaz, y eso la ha convertido en una de las tablets más vendidas en su rango de precio.

Si buscas algo barato que te permita dejar el portátil apagado sin renunciar a lo esencial, esta es, sin duda, una de las compras más inteligentes del momento.

