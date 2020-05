Compromiso de la sociedad civil

La sociedad civil debe tomar conciencia de que, además de la economía, el paro y la sanidad, existe un asunto de igual trascendencia como es la defensa de los derechos y libertades de los españoles, hoy en peligro si se ejecutan los planes de este Gobierno como es la instalación de una aplicación por la que enviaremos nuestra geolocalización con los datos de nuestra vida.

Se proponen saber cómo y con quién vivimos, hasta cómo pensamos. Una acción propia de los regímenes totalitarios que defiende Podemos, movimiento hacia el que se inclina Sánchez. La sociedad civil debe hacer frente a este reto erigiéndose en defensora de esos derechos y no aceptar que sean vulnerados.

La actuación del Gobierno, tras el fracaso inicial en afrontar la amenaza del coronavirus, ha hecho del cuidado de la imagen la piedra angular de su política. Las alocuciones al estilo «Aló presidente», el fárrago continuado, la atribución a otros de sus errores culminan estos días con el menosprecio a los test.

Al igual que Sánchez y sus ministros desviaron injustamente la responsabilidad de la escalada trágica a las residencias de mayores, ahora el titular de Sanidad ¡Illa, Illa, el ministro maravilla! encabeza la cruzada contra la utilidad de los test, con la pretensión de hacernos comulgar con ruedas de molino.

No, presidente, no. En la mente de todos nosotros resuenan las palabras del director general de la OMS, Tedros Adhanom, subrayando la necesidad de «test, test, test», así como el éxito de los países que fundamentaron su lucha en la realización de tests. Me produce tristeza ver cómo el Gobierno, en este escenario dramático, está haciendo buena aquella frase, no recuerdo si de Trotsky o del propio Leonardo Padura «entre las pocas cosas que repartidas siempre tocan a más, están el dolor y la miseria». Así es la vida.