Carta al presidente Puig

Presidente: la acusación, en mi opinión grave, que hoy ha lanzado el ínclito Fernando Simón al Consell “la Comunitat Valenciana tiene un número nada desdeñable de casos sospechosos a los que no se ha dado un test diagnóstico”, además de indignar, debe llevar a la reflexión sobre la gestión sanitaria realizada en nuestra tierra. Desde el respeto y la consideración que te profeso, pienso que tienes, que tenemos, razón para sentirnos discriminados respecto a otras Comunidades. No es nuevo. A la vez, me duele expresarlo, la proclama obliga a reconocer lo que haya de cierto en ella.

Estoy convencido de que la Comunitat no ha sido tratada como el País Vasco. Ellos, ya sabes, no hacen más que llenar su saco gobierne quien gobierne. Apoyaron la investidura de Pedro Sánchez, así como la aprobación de las fases propuestas por él; y cobran lo pactado.





Ahora bien, verdad es que a los valencianos no se nos han realizado los test masivos recomendados por la OMS. Puede ser que en otros territorios tampoco. Poco importa. Tampoco sé si es culpa del Consell que presides o del Gobierno central. Si es de Pedro Sánchez, denúncialo. Pero aquí, ni se han realizado los test necesarios para diagnosticar la enfermedad ni para dar de alta a quienes la contrajeron. Lo confirmo porque conozco casos que así ha sido.

Como estrambote y en confianza, presidente, te confieso una preocupación: pienso que los Gobiernos de España fueron tardanos en afrontar la batalla contra el virus y tengo la sensación de que os estáis precipitando para desentenderse de él. Para mi tranquilidad, sería de gran satisfacción si me la pudieras rebatir. Así es la vida.