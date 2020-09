Ribó afirma que el dinero robado del Palau era para devolución de entradas

El alcalde de València, Joan Ribó, ha explicado que los más de 5.000 euros que han sido robados en el Palau de la Música eran para devoluciones de entradas que no han podido usarse a causa de la pandemia del coronavirus.

A preguntas de los periodistas antes del pleno, Ribó ha incidido en que “no” le parece “una cantidad exagerada” y ha argumentado que “por desgracia”, la brecha digital les impide utilizar únicamente un sistema de pago electrónico.

Ribó ha explicado que la denuncia está interpuesta ante la Policía “hace tiempo; es un tema detectado hace tiempo y se está investigando”.

Según el alcalde, “5.000 euros no es una cantidad tan importante. Se guardaba para devolver el dinero por los tiques que no se han podido utilizar con motivo de la pandemia”, y ha insistido en que la mayoría de devoluciones se ha hecho de forma electrónica pero, según Ribó, “hay personas que no usan estos mecanismos y necesitamos utilizar dinero”.

La portavoz del PP, María José Catalá, ha sostenido antes del pleno que “algo raro está pasando en el Ayuntamiento”, después de que el pasado agosto se conociera la estafa de 4 millones de euros en la EMT y ese mes de este año se haya producido el robo de más de 5.000 euros del despacho del director del Palau de la Música.

“Es el segundo mes de agosto en el que nos estafan o nos roban. Algo raro está pasando en este ayuntamiento. O tenemos muy poca prudencia y cuidado y gestionamos muy mal el dinero de los valencianos o hay algo extraño que desde luego se tiene que explicar”, ha indicado, y ha asegurado que les “preocupa mucho”.

Además, ha criticado que el equipo de gobierno “no” les ha informado “de nada” y se han enterado por los medios de comunicación, y ha indicado que debería haberse reunido el consejo del Palau para abordar “una situación preocupante”.

“No entienden que si nos estafan y roban, estafan y roban a todos los valencianos y los miembros de la corporación deberíamos conocerlo. Hemos pedido la convocatoria de un consejo de administración y vamos a pedir todas las explicaciones oportunas”, ha añadido.

“No descartamos en absoluto personarnos en las acciones legales oportunas si esto se deriva en un procedimiento judicial porque lo que pasa en este Ayuntamiento es muy extraño, no es normal”, ha concluido.

El portavoz de Ciudadanos (Cs), Fernando Giner, se ha preguntado “qué forma es de dirigir, controlar y custodiar el dinero que viene de los impuestos de los valencianos” cuando primero hubo una estafa en la EMT y ahora un hurto en el Palau de la Música.

“¿Qué hacía ese dinero en billetes en ese despacho? ¿Cómo se ha producido el robo?”, se ha preguntado, a la par que ha incidido en que estamos ante “una situación de falta de seguridad, de cuestiones que desde un punto de vista de gestión no se entienden”.

Por eso, van a “exigir a Ribó que dé explicaciones de lo que está pasando” y esperan que “sea convincente”, ha añadido y ha hecho hincapié en que es se trata de un dinero “sagrado” porque es de los valencianos y “no se está tratando con la diligencia” necesaria.

En su cuenta de Twitter, el líder de Cs en València ha asegurado que se trata de una situación “algo inusual ya que por seguridad se suele guardar en una caja fuerte instalada en el despacho del gerente” y ha sostenido que ha habido “falta de prudencia y seguridad” y que exigirán responsabilidades.

El portavoz de Vox, Pepe Gosálbez, se ha preguntado qué hacía el dinero en un edificio que supuestamente está “cerrado y en obras” desde hace meses y por qué no estaba en el banco o en una caja de seguridad.

“Estos gravísimos hechos son una muestra más de la ineficacia, desgobierno e inseguridad que el señor Ribó ha traído a Valencia”, ha añadido.