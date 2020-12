El propio Ayuntamiento negó a Grezzi la licencia para la ampliación de las cocheras de San Marcelino, según el PP

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valencia, María José Catalá, ha denunciado hoy que el servicio de Urbanismo del Ayuntamiento denegó al concejal de Movilidad,. Giuseppe Grezzi la licencia solicitada para ampliar las cocheras de San Marcelino, en las que el pasado sábado ardieron 16 autobuses. En opinión de la ‘popular’ la petición de Grezzi no estaba bien argumentada sino que más bien “era chapucera”.

Según el PP, la EMT pidió licencia para construir una cochera provisional en un suelo público que el PGOU grafía como suelo destinado para la ampliación del Cementerio General de Valencia. El proyecto contemplaba la construcción de un edificio de una planta y una zona de estacionamiento de autobuses. La Junta de Gobierno de 29/06/2018 autorizó las obras de adecuación de estos terrenos con carácter previo a que Urbanismo concediera el permiso a la EMT.

No obstante, el Servicio de Urbanismo y Licencias de Actividades, en un informe fechado el pasado 24 de febrero de 2020, negó la licencia a Grezzi por no delimitar con claridad en su propuesta el espacio en el que se construiría la cochera provisional. Además, Urbanismo denegó la autorización porque la EMT no concretaba en su propuesta si la provisionalidad de las obras dificultaría o desincentivaría los usos previstos para esta parcela, que son la ampliación del cementerio y el traslado de la subestación eléctrica de Patraix.

La solicitud fue rechazada también por el Servicio Urbanístico de Actividades porque no se había solicitado a la Conselleria de Cultura la autorización precisa al tratarse de un suelo incluido en el área de protección de la acequia histórica de Favara, con nivel de protección de un Bien de Relevancia Local (BRL). La EMT tampoco ha solicitado el pertinente dictamen a la comisión de patrimonio del Ayuntamiento.

La edil Catalá ha comentado que “esta chapucera gestión es una muestra más de la necesidad urgente que tiene la empresa de que el Ayuntamiento la intervenga cuanto antes para apartar a Grezzi de la responsabilidad de su dirección”.

Catalá ha anunciado hoy la presentación de una batería de preguntas a la EMT y a los Bomberos relacionadas con el funcionamiento de los sistemas de seguridad y los planes antiincendios de las cocheras de EMT en el barrio de San Isidro.

Las informaciones que se están conociendo sobre el incendio en el depósito Sur de la EMT, ha declarado Catalá, “son muy alarmantes porque desvelan que pudieron fallar los sistemas de seguridad y que no funcionaban debidamente los hidrantes antiincendios”.

Por ello, ha exigido al alcalde “y a sus socios de gobierno del PSPV la máxima transparencia para aclarar lo sucedido” y ha añadido que “la oposición está totalmente legitimada para tener acceso a la documentación que le requerimos, por lo que esperamos que no actúen como han hecho con el robo de los cuatro millones de euros sobre el que todavía Grezzi sigue sin entregarnos casi un centenar de documentos”

Entre la documentación que ha requerido los populares sobre el incendio está la copia de todos los planes y procedimientos de seguridad y protección contra incendios que estén actualmente vigentes en la EMT, así como copia de los acuerdos de aprobación de los mismos por el órgano competente. Así como la copia de las Normas de Prevención de Riesgos Laborales de EMT Valencia vigentes, así como copia del acuerdo de aprobación de las mismas por el órgano competente. También solicitan la copia del Plan de Emergencias de EMT en vigor, así como copia del acuerdo de aprobación del mismo por el órgano competente. Organigrama vigente con los responsables de la aplicación de todos los documentos anteriores. Copia del contrato del servicio de mantenimiento de los hidrantes y extintores en las cocheras de EMT y de los autobuses.

También los informes de seguridad frente a incendios en las cocheras y de cualquier informe o documentación obrante tanto en el Departamento de Policía Local como en el de Bomberos sobre el incendio ocurrido.