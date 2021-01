Gibraltar ya no es español

Si al Gobierno socialcomunista no le importa demasiado la permanenecia o no de Cataluña en España ¿por qué le va a importar mantener o no la situación actual de Gibraltar, la única colonia existente en Europa? Así se entiende la falta de iniciativa en un momento en que podía haberse negociado algo aprovechando el Brexit, en vigor desde el pasado viernes. Al contrario, como señalaba el editorial de LA RAZÓN «se ha aceptado que la Roca siga como paraíso fiscal, ahora ya con las bendiciones españolas».

Es sorprendente la política de este Gobierno, que da la impresión de mirar hacia otro lado en lo que se refiere a la integridad territorial de España, cuando los gobiernos de ideología similar se han distinguido siempre por todo los contrario, por mantenerla a las buenas o a las bravas. China con Hong-Kong al logrararrebatar la hegemonía nada menos que a Gran Bretaña, la primavera de Praga en 1968 cuando Rusia, entonces URSS, invadió Checoslovaquia ante el intento de Alexander Dubcek de liberarse del yugo soviético, al igual que en la revolución de Hungría de 1956 constituyen claros ejemplos de ello.

El comienzo del Brexit ha sido una ocasión perdida para avanzar en la reivindicación histórica de la soberanía española sobre Gibraltar. Se suprime la verja a cambio de nada y se establece, como comentaba ayer mi amigo Rogelio, la nueva frontera en el puerto y aeropuerto por funcionarios europeos, no por españoles. En definitiva, insisto en las derivas del editorial referido, se facilita la vida, negocios y fortuna de los llanitos.

Otro desastre de la política exterior española, dirigida por Arancha González Laya, que comienza a conocerse por «Calamity Laya». Así es la vida.