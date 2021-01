¿Dónde está Pedro Sánchez?

«Tengo la sensación de que no nos protegen. Ni a mí ni a mi familia. ¿Dónde está ahora Pedro Sánchez?» Es el lamento a modo de protesta que dirigía mi amigo Rogelio expresando su preocupación y temor ante el escenario actual provocado por la pandemia. «No hacen nada y cada día están muriendo personas a cientos».

No supe qué contestar porque la gestión gubernamental no ofrece razones para defender al Ejecutivo, mucho menos si nos atenemos a las vergonzosas declaraciones de su portavoz oficial, el «ínclito» Fernando Simón, con su mente poseída por un fárrago permanente y cuyas comparecencias constituyen un insulto a todos nosotros. «Todos somos conscientes de que en Navidad, se recomendara lo que se recomendara, quizá lo pasamos mejor de lo que deberíamos» significa una total falta de sensibilidad y una dejación de la responsabilidad inherente a su cargo. Por no comentar aún la más reciente «Si no estamos ya en el pico de la tercera ola del coronavirus, estará muy cerca», manifestación indigna de un director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias de España.

¿Dónde está estos días el presidente del Gobierno? Aquel de «Aló presidente», aquel cuyas medidas salvaron a 450.000 personas. En buena lógica ¿ahora es responsable de no salvar a algunos miles de fallecidos en esta nueva ola?. Sí, sí, el mismo que emerge «urbi et orbi» a dar noticias positivas, aunque sean mentira, y desaparece cuando vienen mal dadas. Entonces, echa la carga sobre las Comunidades Autónomas. Eso sí, ni siquiera en eso es capaz de mostrar ecuanimidad. La deferencia depende de cuál se trate. Si no, que se lo pregunten a Madrid o a Castilla-León, dirigidas por el PP-Ciudadanos, con las que, en cuanto hay ocasión, promueve el conflicto. Así es la vida.