Gran programa, TVE sorprende

En esta ocasión, me quito el sombrero ante el excelente programa que emitió el lunes pasado el canal dos de TVE por cumplirse un año de la aparición de la pandemia en Wuhan. «Documentos TV» provocó en mí la impresión de estar viendo la BBC en una exhibición informativa, plena de objetividad y moderación, demostrando que esas cualidades pueden perfectamente acompañar a una dura crítica de la gestión gubernamental. Nada de aspavientos ni exaltación a los que nos tienen acostumbrados los políticos.

Gracias al aviso de mi amigo Rogelio, contemplé imágenes inéditas, aquellas que jamás quiso emitir el Gobierno: ataúdes, horno crematorio, UCI… También el aplauso diario a los sanitarios españoles. Comparecieron personas de gran reputación en sus respectivas especialidades, líderes en el ámbito de la ciencia, de la cultura, del arte. Todos ellos reprochando a los gobernantes su falta de sensibilidad e incompetencia. Como digo, lo hicieron con claridad y sutileza, sin acritud, como debe ser. Capítulo especial para ese Fernando Simón, al que «pelaron» y dejaron en evidencia, desvelando su afición y especialización al engaño, a la mentira.

Pedro Sánchez no se libró y uno de los comparecientes le imputó no haber estado con los afectados en el reparto de alimentos. Fue cuando me recordó el comportamiento de José María Aznar ante el desastre del Prestige, cuando creyó ser suficiente la aportación de dinero en lugar de mancharse de chapapote las katiuskas y mostrar sensibilidad con los perjudicados. Ahí comenzó a apagarse su estrella. Poco después, le demostraron que las personas tenemos alma, sentimientos. Por más importancia que le demos al dinero, hay cosas tan o más importantes. A Sánchez le puede pasar lo mismo. Que no se extrañe.

Un programa inédito en la Televisión Española, cuyos periodistas y técnicos han vuelto a demostrar su competencia, que si no lo hacen más, no es por falta de capacidad sino por imposición política. Lástima que fuera pasada la medianoche y no en prime time. Mi reconocimiento. Así es la vida.