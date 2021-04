Mata (PSPV) a Vox: “Me dan asco”

El síndic socialista en Les Corts Valencianes, Manolo Mata, ha acusado este miércoles a Vox de llevar a las instituciones “lo peor de la naturaleza humana” y los discursos “más agresivos que ha vivido la democracia española”, y ha finalizado su intervención gritando: “¡Me dan asco!”.

Mata ha hecho estas afirmaciones en el pleno de Les Corts, donde ha ejercido el turno en contra una propuesta de Vox para modificar la ley del Consell Jurídic Consultiu, que se ha debatido un día después de que PSPV, Compromís y Unides Podem acordaran aplicar un “cordón democrático” a la ultraderecha.

El síndic socialista ha calificado de “impostura” la propuesta de Vox, ya que es una formación que quiere “aniquilar” el Parlamento valenciano y la democracia, y les ha asegurado que “nunca, nunca, nunca van a tener la complicidad de los socialistas valencianos”.

Mata ha lamentado que Vox se sienta “orgulloso” de la época “nefasta” del franquismo, y ha preguntado si realmente piensan que el actual es “el peor Gobierno de España”, ya que es el “más libre” y el que “lucha por la igualdad”.

Un Gobierno -ha añadido- formado por partidos que han conseguido “que a ustedes ya no les llamemos el señorito, que no nos tengamos que arrodillar, que no nos tengamos que humillar, que no tengamos que soportar la desigualdad permanente, la aniquilación de la palabra, la exaltación permanente de la violencia”, ha señalado.

El portavoz adjunto de Vox, José María Llanos, ha manifestado que los socialistas “han distorsionado la democracia, han manipulado la libertad” y son unos “malos aprendices de Adorno, Gramsci y compañía, que hace ya un siglo inventaron el insulto como arma política para desprestigiar y criminalizar al adversario”.

También ha criticado al socio de gobierno de los socialistas, Podemos, al que ha calificado de “enemigo de la democracia”, y ha afirmado que, “frente a quienes siembran guerra, Vox defiende la paz, frente a quienes jalean” la violencia, Vox defiende “la concordia” y además “lucha por la justicia y la libertad”.

“No nos arredran, no nos asustan”, ha indicado Llanos, que ha añadido son el partido “de Ortega Lara, de Santiago Abascal y de Rocío Monasterio” y ha alertado: “Aquí está Vox y aquí se quedará, los españoles y los valencianos pueden estar tranquilos”.

La diputada de Unides Podem Irene Gómez ha acusado a Vox de usar el atril para “hacer campaña para sus amados líderes” y ha afirmado que los delitos de odio vienen precedidos de discursos de odio. “Les decimos: hasta aquí han llegado con sus discurso del miedo” en Les Corts, y “les decimos que no pasarán”, ha agregado.

Compromís ha justificado su oposición a la iniciativa en quiere “controlar a Les Corts y acabar con la división de poderes”, mientras que tanto el PP como Ciudadanos han mostrado su apoyo porque a su juicio permitiría legislar con mayor calidad, porque supondría que dos grupos podrían pedir un dictamen al CJC sobre las proposiciones de ley que se presenten.

El diputado del PP José Císcar ha opinado que el Botànic hace un “uso abusivo” de las proposiciones de ley y legisla de una manera “muy deficiente”, y ha parafraseado al canciller Otto Von Bismarck para asegurar que con las leyes botánicas pasa “como con las salchichas: es mejor no ver cómo se hacen”.

La diputada de Cs Mamen Peris ha opinado que la izquierda rechaza la propuesta “pura y llanamente porque la ha presentado Vox, no porque haya argumentos sólidos”, y obedecen “la voz de su amo” de que hay que “poner un cordón sanitario” a ese partido