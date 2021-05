O el PPCV calma sus aguas o...

O llega la calma a las aguas de esa mar picada a la que me refería hace unos días en este mismo gallinero respecto al PPCV o de nuevo se encontrará en un temporal que me recuerda al de los años 80, cuando la nave de esta organización territorial no vislumbraba en el horizonte la tierra de promisión, el Gobierno de la Generalitat.

Casado y García Egea no pueden tener a las huestes populares de una región importante para el PP tan confundida y revuelta como hoy la tienen. Isabel Bonig, Carlos Mazón, José Vicente Anaya, María José Catalá y demás deben recibir indicaciones de tal forma que cada uno sepa cuál es su deber en beneficio del partido a través de argumentos convincentes.

Bonig se niega a informar de lo hablado ayer mismo con García Egea. El secretario general tampoco abre la boca, actitudes que no impiden la propagación de rumores.

«La victoria de Mazón no está asegurada», «no retiro mi candidatura si Catalá va de secretaria general con Mazón», «quiero la secretaría general», «la Junta Directiva va a convocarse de inmediato para que concrete la fecha del Congreso regional»; constituyen distorsiones para «la tormenta perfecta».

En las actuales circunstancias ,es casi segura la victoria de Mazón, pero ojo con un alcalde como Anaya, persona de convicciones, y sus pretorianos (no son Camps y Agramunt), que llevan sus mochilas repletas de mayorías absolutas en territorios hostiles para el PP. Así es la vida.