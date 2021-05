Ximo Puig y Vicent Soler tienen razón

Opinión

Mucho me temo que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, va a volver a jugárnosla a los valencianos, o al menos eso se deriva de las noticias dadas, con el reparto de los 13.486 euros euros del Fondo Covid en base a dos criterios: la población y el PIB. Estos criterios no garantizan una distribución justa, como muy bien ha denunciado el jefe del Consell, Ximo Puig, a través del conseller de Hacienda, Vicent Soler.

El conseller tiene razón al rechazar el PIB como base por los efectos negativos que tiene en el proceso de convergencia regional entre territorios ricos y pobres. En este punto, da la impresión de que Cataluña ¡ya estamos! puede resultar beneficiada, a pesar de su decadencia en los últimos tiempos.

La inclusión del impacto de la tercera ola en la pauta de adjudicación es más que consistente, porque no es igual las consecuencias que ello ha tenido en las diferentes Comunidades autónomas. El impacto sociosanitario no ha sido el mismo en cada una de ellas, por lo que es un dato que debe tenerse en cuenta, al igual que el de los sectores más afectados económicamente por la pandemia. No ha padecido igual el sector del turismo que otros.

En definitiva, Puig y Soler no deben desmayar y defender los derechos valencianos hasta el final, que no es otro que el de conseguir el cambio de criterio del Gobierno central. Si es a través del diálogo, mejor. Si no, ya saben lo que les toca. Así es la vida.