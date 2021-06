«Objetivo cumplido, Gabriela»

Opinión

No sé cuál sería la frase que el presidente Ximo Puig -«la que me has liado, Gabriela» o «la que hemos liado, Gabriela- transmitiría a la consellera de Justicia y unas cuantas cosas más, Gabriela Bravo, cuando vieron los efectos de la publicación el pasado miércoles en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) de una resolución que autoriza a iniciar procesos de contratación para unas posibles elecciones». O quizá comentaron «objetivo cumplido».

Lo cierto es que la exclusiva de Marta Hortelano provocó la alarma en determinados círculos. ¿Puig convocará elecciones? ¿cuáles son las razones para ello? ¿por qué esa publicación en el Boletín oficial? ¿piensa que el futuro del PSOE es negro? eran las preguntas que sobrevolaron el ambiente.

Por más que el Molt Honorable negara que tenía en mente tal maniobra, mi amigo Rogelio no cree en el azar de la actuación política, menos aún en políticos con tanta pedigrí. Tanto que él se inclina por una doble interpretación. Una, la maquinaria la tiene engrasada por lo que pudiera acontecer en un escenario tan convulsivo como el que tiene Pedro Sánchez.

Dos, en clave valenciana, una advertencia a su vicepresidenta, Mónica Oltra, y a su partido, Compromís, que parecen estar más ocupados en desestabilizarle en cuanto hay ocasión que en gestionar como deberían sus Conselleries. «Mónica, te la hice una vez en marzo 2019 y estoy dispuesto a volvértela a hacer si es preciso». Así es la vida.