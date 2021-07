El Ayuntamiento dice que el proyecto de polideportivo presentado por el Valencia no supone cumplir los compromisos de la ATE de Mestalla

La concejal de Deportes del Ayuntamiento de Valencia, Pilar Bernabé ha explicado que el proyecto básico de ejecución del Polideportivo de Benicalap aportado ayer por el Valencia C.F., “no le exime de cumplir sus obligaciones que comporta la denominada ATE de Mestalla”.

Bernabé ha explicado que “el polideportivo de Benicalap es un compromiso del Valencia con la ciudad desde el año 2007, catorce años después el Valencia ha presentado un proyecto de ejecución de un polideportivo que deberían estar disfrutando ya los vecinos de Benicalap. Eso nada tiene que ver con la obligación del cumplimiento de sus obligaciones de la ATE. No sería honesto que presentar el proyecto que se debería haber presentado hace catorce año le exima de cumplir sus obligaciones de la ATE”.

La concejal ha explicado que el pasado 10 de mayo el Ayuntamiento mantuvo una reunión con Valencia CF por un proyecto presentado “e hicimos las últimas modificaciones para aprobar ese proyecto de ejecución del polideportivo”.

Y aunque “no lo hemos podido ver al máximo detalle, pero en el informe que le enviamos pedíamos modificaciones importantes que no se han cumplido, y se ha hecho un proyecto de ejecución sobre el anterior dibujo que nos presentaron”.

Bernabé ha explicado que “vamos a volver a incidir en los cambios y las mejoras y esperamos otra vez que tengan a bien modificarlo”.

La concejal ha dicho que no es necesario hacer valoraciones: “Hemos pedido modificaciones y a correprisas presentan un proyecto de ejecución catorce años después, sin tener en cuenta modificaciones, no sé si eso atiende a ese intento de interpretar que yo hago ese proyecto y con eso alargo otras cosas que no tiene nada que ver”.

También ha advertido que “el Valencia no piense que si se cae la ATE, el polideportivo no lo va a tener que hacer porque es un compromiso con la ciudad desde hace catorce años”.

Bernabé dice que el presupuesto de la obra aportado por el Valencia es de ocho millones de eruso e incluye además del polideportivo, dos pabellones.

La concejal ha dicho desconocer tanto el extraño anuncio que hizo el presidente de Les Corts, Enric Morera, hace semanas que anticipó la presentación de un “documento” por parte del Valencia C.F., como las declaraciones del alcalde Ribó, del mismo partido político que Morera, quien destacó la buena voluntad del Valencia por presentar este proyecto: “No sé lo que conocía el presidente de Les Corts, sé lo que dice el equipo técnico de la Fundación Deportiva Municipal con años de experiencia a sus espaldas” y ha añadido que “no sé si el alcalde valora que presentar un proyecto es positivo o no. Lo que tiene que hacer el Valencia es hacerlo, y tenía que haberlo hecho antes. Pero si el Valencia ha dicho que ese es el único paso que van a dar para cumplir la ATE, ellos saben que no lo están haciendo. El Ayuntamiento ya ha mandado su informe y el informe es claro, nosotros decimos que no se ha cumplido”. Y ha concluido que “eso lo valorará la Generalitat” y ha adelantado que “no considerará que ese proyecto es el cumplimiento del ATE”.