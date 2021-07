Los hoteles inician julio con una ocupación entre el 51 y el 67 por ciento

Los hoteles de la Comunitat Valenciana se sitúan en la semana del 28 de junio al 4 de julio en una ocupación que va desde el 67 por ciento de la provincia de Valencia al 51,9 por ciento de Benidorm, según el último informe de la patronal hotelera Hosbec.

En Benidorm, la ocupación no ha alcanzado el nivel registrado en la semana previa (60,2 por ciento) y ha cerrado la semana con un 51,9 por ciento, y en concreto el fin de semana tampoco ha sido mejor que el anterior, ya que los hoteles han tenido un 59,8 por ciento de sus habitaciones ocupadas entre el sábado y el domingo.

En este destino se han producido nuevas aperturas y por tanto se ha ampliado la oferta: actualmente hay 89 hoteles asociados a Hosbec abiertos, un 78,8 por ciento.

La tendencia que no cambia es la distribución de las nacionalidades de los clientes, con un 91,2 por ciento de la demanda de origen español, y apenas un 9 por ciento de turistas extranjeros.

Las previsiones son más optimistas de cara a la semana en curso (del 5 al 11 de julio) y apuntan a un 56,1 por ciento de ocupación.

En la Costa Blanca excepto Benidorm, un 63,7 por ciento de las habitaciones estuvo ocupado entre el 28 de junio y el 4 de julio, y durante el fin de semana los hoteles alcanzaron un 78,2 por ciento de media de ocupación, con un 89 por ciento de la demanda de origen español.

De todos los viajeros que se han alojado, un 87,3 por ciento sigue siendo de origen nacional; los extranjeros se incrementan muy poco a poco y han supuesto un 12,7 por ciento del total de la demanda.

La oferta hotelera en la Costa Blanca se mantiene estable, ya que solo se han producido dos nuevas aperturas en esta semana, y el 92,2 por ciento de los hoteles asociados a Hosbec está abierto en estos momentos.

En cuanto a los datos de previsión de la encuesta que realiza Hosbec, para esta semana se espera registrar al menos un 68 por ciento de ocupación.

La provincia de Valencia contabiliza el porcentaje de ocupación más alto y es más optimista conforme avanza el verano. Los hoteles han superado el 67 por ciento de ocupación durante la pasada semana, un dato algo más positivo que el de las semanas previas.

Según los datos recabados en esta encuesta, parece que el mercado extranjero comienza a hacerse notar y ya supone un 32,6 por ciento del total de la demanda en Valencia.

Los datos del primer fin de semana de julio son algo más esperanzadores ya que Valencia ha superado el 80 por ciento de ocupación hotelera.

Sin nuevas aperturas, el 81,5 por ciento de los hoteles asociados a Hosbec en Valencia están abiertos en estos momentos, y la previsión de ocupación para esta semana (del 5 al 11 de julio) es del 63,9 por ciento.

Castellón, por su parte, registró una ocupación hotelera del 65,8 por ciento durante la semana pasada, con un 90,4 por ciento de las habitaciones ocupadas por turistas españoles.

Según la tendencia de las últimas semanas, el dato de ocupación hotelera se incrementa durante los fines de semana, alcanzando un 80,9 por ciento de media, y con un 92,7 por ciento de las habitaciones ocupadas por españoles.

Un 89,5 por ciento de los hoteles asociados a Hosbec en Castellón está abierto en estos momentos y no se prevé ninguna apertura por el momento.

Los datos de previsión de esta encuesta arrojan un 68,7 por ciento de ocupación para esta semana en Castellón.