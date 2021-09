El PP pide la reprobación del diputado Baldoví y la dimisión del concejal Cano

El PP lleva al pleno de mañana una moción de reprobación al diputado de Compromís, Joan Baldoví, quien llamó nazis a los falleros de la Comisión Convento Jerusalén. Las propias Fallas salieron el defensa de la Comisión de Convento y reprobaron las declaraciones de Baldoví.

El concejal del Grupo Popular, Santiago Ballester, ha advertido que es “inaceptable” las descalificaciones del diputado de Compromís, Joan Baldoví, quien llamó “nazis” a los falleros de la comisión de Convento Jerusalén por una escena que criticaba “a sus amigos independentistas” al igual que a otros políticos. Catalá pide al alcalde Ribó y sus socios del PSOE que se pongan del lado de los falleros y exige a Baldoví que rectifique y retire sus insultos a la falla Convento.

Para Santiago Ballester estas declaraciones “son una grave falta de respeto a los 500 falleros y falleras de la comisión de Convento Jerusalén, pero también a todo el mundo fallero. Entendemos su desconocimiento de nuestras fiestas y tradiciones, pero antes de hablar le invitó a que conozca las Fallas, la fiesta más importante de nuestra ciudad. Si hubiera visitado y conociera como yo a esta comisión y visto el monumento, se daría cuenta que ha sido una salida de tono sus insultos a los falleros”.

“Baldoví no sabe lo que son las Fallas y sus declaraciones están fuera de lugar y con esta actitud no puede representar en las Cortes Españolas a los valencianos que vivimos y sentimos nuestra fiesta. Es diputado nacional que representa a los valencianos, y por ello no puede insultar a los que representas y si insultas los valencianos lo que tienes que hacer es irte, por ello vamos a pedir su reprobación en el pleno del Ayuntamiento si no retira las palabras y rectifica”, explicó Ballester.

El PP afirma que las fallas “son sátira y parece que esta parte de la fiesta no la entiende el diputado Baldoví. Las críticas políticas y la sátira política de la sociedad civil se ha hecho desde el inicio de esta fiesta. Baldoví no valora y cuestiona el trabajo que hacen guionistas y artistas que hacen de la sátira parte de los mensajes de las Fallas”.

Dimisión del concejal de Policía

Por otra parte, el PP llevará también mañana al pleno una moción donde exige la puesta en marcha de un plan de choque urgente para atajar el alarmante clima de inseguridad que se vive en muchos barrios de la ciudad que pasa por incrementar los efectivos de Policía Local y coordinarse con la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Episodios como los vividos en Fuente San Luis o las continuas peleas en Orriols.

En la moción también se pide al alcalde Ribó la dimisión del concejal de Policía, Aaron Cano (PSOE), por ser incapaz de dar solución a los problemas de inseguridad que viven los vecinos de Valencia en muchos de los barrios, mientras la plantilla de la Policía Local tiene cerca de 200 agentes menos que cuando gobernaba el PP, y siguen paralizadas las oposiciones de 2020 y 2021 para incrementar la plantilla.