Ribó dice que el botellón está en vías de solución y que le preocupa el consumo de drogas duras

El alcalde de València, Joan Ribó, ha afirmado que el problema del botellón en los distintos barrios de la ciudad es una cuestión que se debe controlar y se está en proceso de hacerlo, y ha considerado que este fin de semana esta práctica “se ha controlado de manera bastante efectiva”.

En declaraciones a los periodistas tras participar en el Día de la Policía Local, ha mostrado su preocupación por otro problema, como es el incremento del consumo de drogas duras, y ha anunciado que la próxima semana se reunirá con la Delegada del Gobierno en la Comunitat, Gloria Calero, para abordar esta cuestión.

Ha dicho entender a los vecinos en sus protestas por los problemas de convivencia en muchos barrios pues “el derecho al descanso es fundamental” y “no tener la calle con personas que se drogan es una cuestión clara”, y se ha comprometido a gestionar estas cuestiones.

Sobre el botellón, ha señalado que estamos saliendo de una situación de pandemia, y ha recordado que la última vez ocurrió algo similar fue en “los felices años 20 del siglo XX”, en los que se produjo “una exuberancia”, una vez superada la pandemia de la gripe y la Guerra Mundial.

Ha destacado que en estos momentos sociológicamente sucede algo parecido, y hay una serie de actos que indican que la gente “tiene muchas ganas de salir, de vivir y de divertirse”.

No obstante, ha indicado que se trata de una cuestión que hay que controlar y cree que está en proceso de controlarse, ya que este fin de semana, ha dicho, “se ha controlado de manera bastante efectiva” y ha habido “un avance”.

“Los resultados no son negativos, son positivos. ¿Son los definitivos?, no. Iremos mejorando pero hago un balance no negativo de lo que ha pasado en las plazas de) Honduras y el Cedro, que eran los focos más duros”, ha manifestado.

El alcalde ha advertido de que el próximo fin de semana es Halloween y será “complicado”, pero insiste en que se está produciendo un avance en cuanto al control del botellón en los barrios y van a seguir trabajando en este y el resto de problemas que preocupan a los vecinos.

234 nuevos agentes de la Policía Local

El Ayuntamiento ha celebrado hoy el Día de la Policía Local, el homenaje que anualmente se rinde a la Policía Local, con motivo de la festividad del cuerpo de seguridad municipal. El alcalde de València, Joan Ribó, ha presidido el acto de entrega de condecoraciones que distingue los mejores servicios que han realizado los efectivos policiales y premia su sacrificio en el cumplimiento del deber, el valor, el mérito o la larga trayectoria profesional. Durante el acto, Ribó ha destacado “la incorporación durante los próximos meses de 234 efectivos policiales”, un hecho que según el alcalde, “hará que tengamos la cifra más alta de efectivos policiales de los últimos 10 años, y nos ayudará a tener más presencia en todos los barrios y pueblos de la ciudad, y a reforzar proyectos policiales como el grupo GAMA, que hace una labor muy importante en la lucha contra la violencia de género”.

Esta edición se ha hecho entrega de las medallas al mérito policial correspondientes a los dos últimos años, ya que en la edición anterior no se pudo realizar por la situación sanitaria. Se han entregado 57 medallas al mérito policial con distintivo azul, que premian una trayectoria o “la realización con éxito un servicio en el que por su extraordinaria dificultad o importancia se hayan evidenciado relevantes cualidades profesionales o cívicas”; y 21 menciones especiales, que destacan la relación y colaboración con la Policía Local.

Durante la entrega de distinciones, que se ha celebrado en la central de la Policía Local, el alcalde ha resaltado el trabajo y la dedicación de la los policías locales durante la pandemia: “los momentos complicados siempre afectan más a las personas vulnerables, y por eso, las administraciones tenemos la obligación y el deber de poner en funcionamiento mecanismos para protegerlas. Y esto ha hecho la Policía Local de València durante esta pandemia”.

Un trabajo que continúa también ahora con el fin de las restricciones de movilidad y la vuelta a la nueva normalidad, como ha destacado el alcalde Joan Ribó respecto a “la importancia del trabajo de la Policía Local, especialmente en labores de prevención y mediación, en estos momentos en los que las calles vuelven a llenarse de gente, y el ocio recupera su actividad, labor que será reforzada y mejorada por los nuevos agentes que completarán próximamente la plantilla”.

Finalmente, el alcalde ha felicitado a todos las personas que hoy han recibido una condecoración por su trabajo, “que contribuyen a que València sea hoy una ciudad más segura, amable y sostenible”.

El alcalde Joan Ribó ha estado acompañado del concejal de Protección Ciudadana, Aarón Cano, y otros miembros del equipo de gobierno, así como del Comisario Principal Jefe de la Policía Local, José Vicente Herrera. En su intervención, Cano ha subrayado la importante labor y dedicación de los miembros de la Policía Local durante la pandemia “que estuvieron a la altura de lo que requería la ciudad, ni el miedo al contagio propio o de vuestros seres queridos frenó esa implicación”, y ha tenido también palabras de agradecimiento para la ciudadanía valenciana, “que en uno de los peores años que ha pasado esta ciudad en el último siglo, ha estado a la altura de lo que se le pidió”. También ha anunciado que el próximo mes de diciembre se va a celebrar el primer encuentro internacional sobre convivencia y ciudadanía “en la que representantes de diferentes ciudades podremos debatir sobre estos retos. Retos que debemos afrontar con serenidad, prudencia y responsabilidad. No podemos sustituir el debate por el combate”. Por su parte el Comisario Principal Jefe de la Policía Local, José Vicente Herrera, ha agradecido “el esfuerzo de todas las instituciones y servicios implicados en la lucha contra la pandemia”