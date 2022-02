NEOS presenta en Valencia su alternativa cultural basada en los fundamentos cristianos

Más de 500 personas asistieron a la presentación de “NEOS”, la alternativa cultural creada para la defensa del humanismo cristiano en España, una iniciativa que, según sus impulsores, surge de la necesidad de hacer frente a la corriente social y política que impera en la actualidad y cuyo objetivo es destruir el orden social basado en los fundamentos cristianos y sustituirlo por el relativismo totalitario que se está imponiendo.

Esta alternativa cultural arrancó su actividad hace más de un año con la puesta en marcha de siete grupos de trabajo, que analizan y proporcionan reflexiones en defensa sus pilares: la Vida, la Verdad, la Dignidad de la Persona y la Familia, la Libertad, España Nación, la Corona y las Amenazas Globales. NEOS está adquiriendo un papel cada vez más relevante por su actividad en defensa de la civilización occidental

Jaime Mayor Oreja, presidente de la Fundación Valores y Sociedad y uno de los impulsores de NEOS, abrió el acto recordando una de las principales razones por las que surge esta iniciativa. «Nacemos para hacer frente a una crisis profunda para hacer frente al debate entre fundamentos y relativismo, a la creciente tendencia dominante de carácter totalitario. Asistimos a un ‘suicidio histórico’ de Occidente en general y España en particular, donde no habrá solución si continúa el desprecio de la dimensión religiosa y espiritual de la persona y la sociedad. Este es el momento de cambiar de actitud, de no tener miedo».

Por su parte, el rector de la Universidad CEU Cardenal Herrera, Vicente Navarro Luján, anunció que tanto la Asociación Católica de Propagandistas como la citada Universidad sumarán sinergias con NEOS para llevar a cabo juntos «esa búsqueda del rearme cultural de la sociedad española, tan necesaria en un momento de profunda crisis de valores como la actual. Se trata de recuperar los ideales del humanismo integral que permitió la reconstrucción de Europa tras la II Guerra Mundial”.

Enrique Fliquete, vicepresidente del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad de Valencia y portavoz del grupo en defensa de la Corona, puso de relieve que «la Monarquía parlamentaria se asienta la clave de bóveda de la arquitectura institucional. Sin ella nuestra Constitución no tendría sentido».

Íñigo Gómez Pineda, presidente de la Fundación Villacisneros e impulsor de NEOS, resaltó que «la situación que atraviesa hoy España requiere exigencia y nosotros respondemos a ella bajo una actitud de compromiso. Hay que dejar de lado la indignación y el lamento para pasar directamente a la acción en defensa del modelo de sociedad en el que se basa la dignidad de la persona, la verdad, el derecho a la vida, España como nación, la Corona y la familia tradicional.

En la recta final del este acto, el exvicepresidente del Parlamento Europeo, Alejo Vidal-Quadras, aseguró que «una sociedad desprovista de un conjunto bien trabado de valores que la vertebren y la orienten en el terreno moral, que le señalen lo que está bien y lo que está mal, que separe lo correcto de lo incorrecto, que nos eleve sobre el mero instinto primario para situarnos en el plano enaltecedor de lo racional que, como apuntó luminosamente Joseph Ratzinger, es equivalente a lo trascendente, está irremisiblemente condenada al fracaso. Nuestro destino es mortal, pero nuestra vocación es de pervivencia, y ésta únicamente es posible si entendemos que no podemos sostenernos en el aire tirando de nuestro propio cabello como pretendía ridículamente el barón de Münchhausen, sino fuertemente asidos a un misterio revelado que, por paradójico que suene, sin entenderlo, nos explica. Esa es la razón de ser de una iniciativa tan admirable como NEOS».

Cerró el acto María San Gil, vicepresidenta de la Fundación Villacisneros y una de las protagonistas en el lanzamiento de NEOS. «Nos toca asumir la responsabilidad de convertirnos en una referencia frente al relativismo y la destrucción del orden social que trata de imponerse. Estamos viviendo momentos complicados donde nuestros valores cristianos y nuestra fe están siendo arrinconados y que el Gobierno con su iniciativas políticas, culturales y legislativas está poniendo en riesgo los verdaderos cimientos de la sociedad. Desde NEOS planteamos una corriente cultural abierta, para unir, sumar y representar a millones de españoles, que quieren dar una respuesta firme ante lo que está sucediendo en España».

El acto ha sido moderado por el secretario general de la Universidad CEU Cardenal Herrera, José Manuel Amiguet.