El PP valenciano no participará en los festejos de la Generalitat del 40 aniversario del Estatut

El presidente del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, ha afirmado hoy que el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, “divide a los valencianos al utilizar el lema “Fent País” en el 40 aniversario del Estatut.

Mazón ha mantenido esta tarde una reunión en la nueva sede del PPCV con diputados y senadores nacionales y diputados autonómicos.

El presidente del PPCV Además, Carlos Mazón ha anunciado que el PPCV no participará en los actos para conmemorar el 40 aniversario del Estatut previsto para el 1 de junio bajo el lema Fent País. “Debería haber sido un nuevo motivo para unir a los valencianos. Se pierde una ocasión para juntar, para hacer una gran convocatoria y celebrar la unidad del pueblo. Pero han decidido seguir por la división, insinuando que somos uno de esos países que quiere el independentismo catalán. Con este lema se divide, no se suma y se desaprovecha una ocasión para unir”.

El presidente popular ha señalado que “es una pena que se haya decidido distinguir entre lo que sienten país o no lo sienten. Nuestro país es España y esta es nuestra Comunitat. Independientemente de sentimientos han perdido la oportunidad de volver a juntar, con un lema consensuado que pudiera servir de revulsivo. No vamos a participar en actos que incidan en la separación”.

“Nosotros celebraremos el 40 aniversario hablando de lo positivo que tiene, de la necesaria cohesión territorial con ponencias y campañas que hablen de unidad y no de separación. No participaremos de más insinuaciones en actos de agitprop. Lamentamos que se use algo tan respetable y referente con nuestras señas de identidad como es el Estatut para hacer política de separar. El tripartito está a otra cosa. Ese lema es un error de bulto que no representa al conjunto de los ciudadanos de la Comunitat Valenciana”.

La financiación no llega

Carlos Mazón también se ha referido a la convocatoria de un encuentro en Les Corts el próximo viernes sobre el nuevo modelo de financiación. “El PP acudirá allí donde haga falta para que la Comunitat Valenciana sea tratada como se merece, deje de estar a la cola y de ser los más perjudicados de España. Defenderemos con uñas y dientes los intereses de los ciudadanos porque la financiación que merecemos son centros de salud, hospitales, política social… todo lo que necesitamos para mantener el estado del bienestar”.

Mazón ha pedido “rigor, seriedad y unidad. La puesta en escena del presidente de Les Corts es cuanto menos llamativa. Su propio partido condicionó su voto a los PGE a contar de manera inmediata con un nuevo sistema de financiación, a pesar de que eran especialmente perjudiciales para Alicante, Castellón y Valencia. Ahora hay que preguntarse si Compromís reiterará su apoyo a Sánchez después de cuatro años, porque sigue sin reunirse el Consejo de Política Fiscal y Financiera y sin admitir las alegaciones presentadas. Iremos a la reunión con la mejor de nuestras intenciones pero con la peor de nuestras esperanzas. Vemos a un Puig rodilla en tierra ante Sánchez y una financiación que sigue sin llegar. El cambio de modelo es uno de los grandes engaños del tripartito a los ciudadanos de la Comunitat Valenciana”.

En este sentido, Mazón ha recordado que “el PP tiene un único discurso en toda España y va a seguir reivindicando lo que siempre reivindica: que la Comunitat Valenciana es la peor tratada, hay que solucionar esta situación y que no pueden seguir con este engaño tras engaño y dilación tras dilación”.