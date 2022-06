La oposición acorrala a Ximo Puig por la situación judicial de Mónica Oltra

La sesión de control al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha comenzado con la intervención de la síndica del PP, María José Catalá, quien le ha preguntado si se considera un presidente débil. La popular ha echado en cara al jefe del Consell que haya convertido la conmemoración del Estatuto de Autonomía en un acto de “seguidismo catalanista insultante”.

10.01. María José Catalá (PP). “No valía la pena. Sale usted perjudicado y también nuestra tierra”. Ha calificado de “quedada de viejos románticos catalanistas” y ha recordado que ha dado ocho millones a entidades catalanistas e “invierte 25 millones de fondos de colegios en el palacete de Correos, parecen nuevos ricos. La izquierda canapé, la que se olvida de las personas”. También le ha recriminado que en el acto de conmemoración del Estatuto no dijese ni una palabra sobre la financiación y que tampoco sea capaz de exigir al presidente de la Generalitat, Pedro Sánchez, que cambie el modelo de financiación. Además, le ha preguntado por qué no es capaz de enfrentarse a Mónica Oltra. “No se planta ni ante ella”.

Le ha invitado a acudir a la conferencia acuda a interpelar a la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en su intervención en AVE. “Dígale que hace dumping fiscal”.

10.10 horas. Ximo Puig. “Ustedes no tienen capacidad de construir, tienen una alternativa destructiva. Respeto al símbolo, en ese momento se optó por una ley de símbolos y se intentó denostar a una parte de la sociedad. Todos tenemos miradas diferentes y ustedes no respetan la pluralidad de la Comunitat Valenciana. Ha sido una historia de éxito”.

Además, ha defendido que aceptan la corresponsabilidad fiscal, pero no el “dumping fiscal”. En este sentido, ha insistido en que “no compartimos la aniquilación del estado del bienestar. Si no hay efecto capitalidad, ganamos”.

10.15. María José Catalá. Con su respuesta ha constatado su debilidad. “¿Se puede avanzar en autogobierno si no es capaz de plantarle cara a Sánchez, si no hay reforma financiación ni ejecución presupuestaria?

La popular le ha propuesto aprobar un nuevo decreto anticrisis en el que se prevea la bajada de impuestos. “Si nuestros empresarios llaman a la Comunidad de Madrid y las empresas se van a Madrid, deberían tomar nota”.

10.16. Ximo Puig. Ha defendido que las ayudas durante la crisis han sido mayores que en el resto de autonomías.

10. 25. Elena Bastidas. (PP): Ha preguntado de nuevo a Puig si va a cesar a su vicepresidenta porque se ha demostrado que ha mentido, “¿va a cesarla?”

10.26. Mónica Oltra. Ha contestado al PP que no tiene proyecto y por este motivo, se “insulta a los funcionarios, solo van a conseguir se el perro faldero de Vox. Este Gobierno ha mejorado en todos los aspectos”.

10.30. Papi Robles (Compromís). Le ha preguntado cómo valora la propuesta de financiación planteada por Joan Baldoví en el Congreso de los Diputados.

10.33. Ximo Puig. “Cualquier iniciativa que suponga mejorar la financiación es positiva”. Ha defendido que nunca se ha dicho tan claro y que la Comunitat Valenciana está infrafinanciada y que así lo reconoce el Gobierno de España. Ha insistido en que parte de la responsabilidad la tiene el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, porque el PP es necesario para pactar.

10.38. Ruth Merino (Ciudadanos). Le ha preguntado qué pretende con esta gira por España en la que habla de un modelo federal. “¿Es una cortina de humo? Me temo que intenta desviar la mirada y tapar las ineficacias de su gestión, la corrupción y la situación de su vicepresidenta?” Ha finalizado su intervención preguntando qué acciones prioritarias tiene para el resto de la legislatura.

10.42. Ximo Puig. Le ha dado la bienvenida a la defensa de la financiación. Además, ha remarcado que lo fundamental para los valencianos es el empleo, para tener garantías de un proyecto de vida. El empleo ha crecido desde que gobierna el PP, hay estabilidad, hay una sociedad dinámica y un gobierno que ha aprobado siete presupuestos.

El presidente también ha dicho que se están consiguiendo mejoras en Sanidad y en Educación.

10.52. María Quiles (Ciudadanos). Ha expuesto los cambios en el discurso de la vicepresidenta Mónica Oltra sobre el informe “parajudicial” sobre la menor de la que abusó su ex marido. “¿Cuál es la versión real? ¿A qué Oltra cree usted?”.

10.53. Mireia Mollá (Compromís). “Tiene usted poca comprensión lectora. ¿Cuál es su papel aquí?”. Además, ha defendido que la vicepresidenta ha dado todas las explicaciones necesarias.

11.00. Ana Vega (Vox). “¿Está manchado este Gobierno por la corrupción?”

11.01. Ximo Puig. “Este es el gobierno que ha llevado a la Comunidad Valenciana a la decencia”.

11.03. Ana Vega (Vox). “Prometió a ayudar a familias y ancianos, y deja tras de sí el inconfundible tufillo a corrupción cuando los ciudadanos se hartan de sus memeces y los ponen de patitas en la calle”. Ha insistido en que hablar del PSOE es de una historia de 140 años de corrupción. Además, ha criticado que los asuntos de corrupción que afecta a la Generalitat valenciana no abren los informativos como sí lo hacían con otros casos. “No le indultan los ciudadanos, le protege el terrorismo informativo”.

11.07. Ximo Puig. “Ha dicho usted aquí que estamos en un estado de terrorismo informativo. ¿De verdad? El Botànic es tan potente que controla todos los grupos mediáticos de España?”

11.20. Pilar Lima (Unides Podem). Ha comenzado su intervención echando en cara al PSPV que no haya aprobado la subida de impuestos solicitada en el Congreso de los Diputados y ha dedicado el resto del discurso a analizar la situación social que generó la construcción de la ZAL en la pedanía de La Punta.

11.25. Ximo Puig. Ha explicado que se trata de una herencia y ha defendido que este Consell nunca la hubiera hecho. “No era una buena decisión ni tampoco cómo se trató a la personas que vivían allí. Fue un proceso muy doloroso”. No obstante, ha evitado responder directamente a Lima y no ha aclarado si la Generalitat valenciana desistirá y no recurrirá la sentencia que anula el plan que avaló la ZAL.