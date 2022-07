El PSPV da otro paso para alejarse de sus socios y deja en el aire tasa turística, “hay que tener en cuenta la situación económica”

Cuando el secretario autonómico de Turismo, Frances Colomer, reiteró en Les Corts su rechazo a la tasa turística, se interpretó que el responsable de esta materia seguía hablando para contentar al sector, que está en contra de este impuesto, puesto que el PSPV había suscrito un acuerdo para iniciar su tramitación junto a Compromís y Unides Podem.

Sin embargo, ahora el escenario es muy diferente. El grupo parlamentario del PSPV ha rehusado este martes pronunciarse sobre si dará su voto favorable a la tramitación de la proposición de ley de la “tasa turística” en Les Corts. El anuncio no ha gustado nada sus socios. Tanto Compromís como Unides Podem le han pedido “coherencia” y que cumpla el acuerdo alcanzado por todos los miembros del Botànic.

La síndica del PSPV en Les Corts Valencianes, Ana Barceló, ha preferido no asegurar este apoyo alegando que esta semana su formación tiene previsto reunirse con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) para abordar esta medida. Ha recordado que la proposición contempla su aplicación en 2024 y “nosotros lo que vamos a hacer es escuchar a los ayuntamientos”, ya que serán los municipios los que decida su aplicación o no.

Ha argumentado que dentro de dos años es imposible saber cuál va a ser la situación económica de los ayuntamientos, “queremos respetar esa autonomía porque somos municipalistas”, al tiempo que ha informado de que la FVMP les ha pedido una reunión para tratar este tema. La tasa, no obstante, siempre se dijo que se regularía para que fuese de aplicación voluntaria.

Lo cierto es que Barceló se estrena en las negociaciones con este asunto. Fue su antecesor Manolo Mata el que ha lidiado a lo largo de los últimos siete años con Compromís y Unides Podem. Primero los socialistas se oponían frontalmente, luego fueron moderando su discurso para acerca su postura a la de sus socios y acabó firmando un acuerdo- así se lo exigieron- para tramitar una proposición no de ley que debía estar aprobada antes de que se disolviesen Les Corts.

Desde que Mata, Fran Ferri (ex síndic de Compromís) y Pilar Lima (Unides Podem) comprometieron el pasado mes de diciembre con su firma la regulación de la tasa turística la política valenciana ha cambiado mucho. Para empezar, los dos primeros ni siquiera son diputados. Tampoco entonces el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, había señalado la puerta de salida a la ex vicepresidenta Mónica Oltra por la gestión del caso de abusos a una menor y sobre todo, el PP no había arrasado en Andalucía con una mayoría inusual en estos tiempos que corren. “Mal gestionada esta tasa nos puede hacer perder las elecciones”, decía ya un socialista sobre esta cuestión con los micros apagados y parece que esto pesa, y mucho.

La síndica de Compromís, Papi Robles, ha sido muy clara manifestado que a su formación lo que le vale es “lo que tenemos negro sobre blanco”, que son acuerdos firmados “muy claros”, y una proposición de ley presentada de forma conjunta por los tres partidos del Botànic.

Robles ha advertido asimismo de que su formación “no entendería otra posición” por parte del PSPV que no fuera la de votar a favor de la propuesta y considera que todos los miembros del Botànic “actuarán de forma coherente” en el pleno del próximo 14 de julio y aprobarán la tramitación de la proposición. Compromís, ha añadido, “no contempla” otro escenario, y lo contrario sería “alinearse con las propuestas de la derecha” y “no ir a favor del turismo de la Comunitat”.

El diputado de Unides Podem Ferran Martínez ha recordado que el conseller de Hacienda, Arcadi España, y su antecesor en el cargo, Vicent Soler, han manifestado en sus comparecencias en Les Corts que “respetaban” la propuesta e iban a tener un papel de “observadores”, por lo que ha pedido al PSPV que mantenga su postura “lógica” y “legítima”.

La síndica adjunta del grupo popular, Elena Bastidas, ha señalado que el debate sobre la tasa turística “va a servir para desenmascarar la postura ambigua de Puig, que dice que no al sector turístico y luego intenta apaciguar los ánimos de sus socios de Gobierno”, según informa Efe.

El diputado de Ciudadanos (Cs) Carlos Gracia ha criticado que el tripartito “siga adelante con su imposición de la tasa turística”, y ha asegurado que el Botànic “continúa demostrando su falta de empatía con un sector que es motor económico de la Comunitat y evidencia, además, su ruptura, porque esta propuesta llega a Les Corts sin el criterio favorable del Consell”.

Por último, la síndica de Vox, Ana Vega, ha reiterado la oposición “rotunda” de su grupo a la “imposición de la tasa turística”, ya que considera que “no es el momento de frenar el turismo en nuestra comunidad”.