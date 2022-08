Las verrugas genitales, la infección de transmisión sexual más frecuente en Valencia

Las verrugas genitales son las patologías más frecuentes en las infecciones de transmisión sexual, con un 36 por ciento, seguidas de la uretritis (19,5 %), herpes genitales (13,5 %) y sífilis (12,4 %).

Además, en una de cada cien consultas en la Unidad de Infecciones de Transmisión Sexual del Hospital General de Valencia se diagnostica una infección de VIH novo no conocido por el paciente.

Estos datos se recogen en la tesis doctoral del médico especialista del servicio de Dermatología del Hospital General de Valencia Jorge Magdaleno, que ha analizado las características clínicas y epidemiológicas de los pacientes que han asistido a la consulta durante dos años y medio, donde se visitó a un total de 1.181 pacientes y se diagnosticaron 1.003 infecciones de transmisión sexual.

Según un comunicado del hospital, las infecciones de transmisión sexual (ITS) son un grupo de enfermedades infecciosas cuyas manifestaciones clínicas se pueden localizar en genitales o no y que se contagian en actos sexuales, aunque este no sea siempre el modo de transmisión, según fuentes de este hospital.

En los últimos años, el incremento en la incidencia de estas infecciones ha conllevado la creación de unidades específicas.

Según Magdaleno, se ha modificado la prevalencia de los distintos genotipos de virus del papiloma humano en las verrugas genitales, a pesar de instaurarse la vacuna profiláctica hace más de 10 años, y se encuentran genotipos de alto riesgo oncogénico en aproximadamente 1 de cada 4 lesiones.

Este estudio sobre el papiloma humano, realizado por los dermatólogos del Hospital General Pablo Hernández y Jorge Magdaleno ganó el premio a la mejor comunicación oral en la última Reunión Valenciana de Dermatología.

Hernández señala que se prevé que tras la pandemia de la covid se produzca un repunte de infecciones de transmisión sexual, tal y como se está viendo en la actualidad. De hecho, 1 de cada 5 urgencias que se atienden en el servicio de Dermatología son por sospecha de enfermedades venéreas, indica.

Además, cada vez hay gente más joven que consulta por este tipo de patologías y se detecta una falta de información sobre las medidas adecuadas de prevención para practicar un sexo seguro.