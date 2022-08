El PP entrega a la ministra Alegría un documento con los principales problemas de las Educación en la Comunitat Valenciana

El PPCV ha entregado esta mañana a la ministra de Educación, Pilar Alegría, un documento con los principales problemas del sistema educativo valenciano para que “conozca la realidad y no venga solo a pasearse”.

La entrega del documento en mano la han realizado la portavoz municipal, Begoña Carrasco, el portavoz de Educación en el Congreso, Oscar Clavell, y la portavoz de Educación en Les Corts, Beatriz Gascó, durante la visita protocolaria de la ministra al Ayuntamiento de la capital de La Plana.

El texto es un decálogo donde se recogen muchos de los problemas que afectan al sistema entre los que destacan infraestructuras, educación especial, el exceso de burocracia en los centros educativos, el incumplimiento de las sentencias, las denuncias de adoctrinamiento de las familias o la falta de libertad que padece la comunidad educativa. “Consideramos que todas estas cuestiones son de suma relevancia y la ministra debe conocerlas de primera mano”.

La portavoz popular de Educación en Les Corts, Beatriz Gascó, ha lamentado que “con dinero público la ministra venga a pasearse y hacer promoción de la alcaldesa de Castellón y no a preocuparse de los muchos problemas que tienen las familias, los alumnos y los docentes en la Comunitat Valenciana. Por eso desde el PPCV nos hemos visto obligados a entregarle un documento con los principales problemas para asegurarnos que haga los deberes y no venga solo a promocionar a políticos de su partido”

Por su parte Begoña Carrasco, presidenta del PP de la ciudad de Castellón y portavoz en el Ayuntamiento, ha denunciado los atrasos en la adecuación y construcción de nuevos colegios en la capital. “Ni un solo colegio nuevo en más de 7 años. El Pla Edificant, que da competencias a los Ayuntamientos, ha sido un engaño para las familias que, en Castellón, siguen esperado ver finalizada alguna de las 4 actuaciones que han incluido en el Pla Edificant, de un total de 11 rehabilitaciones prometidas por el ya ex conseller Vicent Marzá con el mapa de infraestructuras escolares de la Generalitat presentado en enero de 2016″.

Texto íntegro con alguno de los principales problemas del sistema educativo valenciano en opinión del PP:

1. No se cumplen muchas de las sentencias dictadas por el TSJCV porque la Consellera Tamarit considera que los jueces saben mucho de leyes, pero nada de educación.

2. No se han cumplido las recomendaciones del Sindic de Greuges, el Sr. Ángel Luna, para garantizar la neutralidad ideológica en las aulas.

3. La ley de plurilingüismo en la Comunidad Valenciana impone el valenciano en zonas castellano-hablantes y, en zonas valenciano-hablantes, castellano y valenciano no se dan de forma equilibrada.

4. Una de las competencias más importantes que tiene la Conselleria de Educación, la construcción de centros educativos, la ha delegado en los ayuntamientos y la gestión es tremendamente opaca. No se publica la relación de obras que se van a acometer y ningún consistorio sabe cuándo realizarán sus centros educativos. De los 1.300 millones presupuestados, desde el año 2018 al 2021, sólo se han ejecutado 170,38 millones.

5. El nuevo modelo de educación especial es incapaz de atender las necesidades de todos los miembros de la comunidad educativa y son numerosas las quejas de las familias con niños con necesidades educativas especiales.

6. Se está sufragando con fondos europeos el coste de aulas de dos años para pagar el sueldo a funcionarios cuando ese dinero debería ir para sueldos de autónomos.

7. En la Comunidad Valenciana se ataca de forma constante la libertad de las familias para elegir centro, lengua y el tipo de educación que quieren para sus hijos.

8. Se les encarga a los docentes numerosas tareas que no tienen nada que ver con sus funciones pedagógicas: bibliotecarios, enfermaras escolares, administrativos, se les obliga a administrar medicamentos… Es necesaria la carrera docente y no menospreciarles con funciones que no les corresponden…

9. Los nuevos currículums han generado un gran malestar entre la comunidad educativa. No contentan a buena parte de las especialidades y las familias consideran que tienen una enorme carga ideológica.

10. Todos los años hay problemas en las pruebas de la EBAU con determinadas materias y muchos alumnos se sienten agraviados; por eso es necesaria una prueba nacional única que ponga fin a esta situación.