La cogeneración, protagonista del ahorro energético en la Comunidad Valenciana

El Real Decreto Ley de medidas de ahorro energético del Gobierno central empieza a dejar huella en las empresas valencianas. Esta pasada semana el grupo Pamesa de Castellón, el principal productor cerámico de Europa, anunciaba el cierre de su filial Azuliber como consecuencia de “la insostenible situación actual, ocasionada por los elevados precios del gas”, denunciaba la compañía. Asimismo, en un comunicado enviado a los medios, revelaba que, tras enviar tres escritos al Gobierno central y a la Generalitat valenciana informando de la grave situación de costes en la que se encuentra, no recibieron contestación alguna.

En Presidencia de la Generalitat saltaron las alarmas y se afanaron en responder que el presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, remitió una carta el 23 de agosto a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, solicitando que incluyera la cogeneración eléctrica -la principal fuente de producción de energía usada en el sector cerámico- en el llamado “mecanismo del tope del gas”, argumentando que algunas empresas del sector se estaban viendo gravemente afectadas por el incremento del precio de este combustible sin obtener ninguna ayuda por parte del Gobierno.

Pero además, desde el Palau aseguraron que esta medida era también una de las incluidas entre las alegaciones presentadas por el Gobierno valenciano al plan de contingencia para el ahorro energético propuesto por el Gobierno. “Actualmente, las cogeneraciones industriales no reciben el ingreso por el mecanismo de compensación y eso ha provocado la paralización de muchas de ellas. Esta paralización está produciendo la entrada de Ciclos Combinados de gas para sustituir a las cogeneraciones paradas, ciclos que no son los más eficientes, y el efecto neto de esta situación es un mayor consumo de gas frente al consumo que existiría si no estuvieran paralizadas estas cogeneraciones”, dice el documento del Consell.

El Gobierno valenciano pide solucionar “urgentemente” el problema de la remuneración de las cogeneraciones, algo que “nos ofrecería un ahorro de gas relevante respecto a la situación actual. Solicitamos, por tanto, una solución rápida y un marco de remuneración adecuado para la cogeneración que pueda activarse en el menor plazo posible”.

Entre el resto de alegaciones presentadas por la Generalitat, se incluye la petición de un plan de choque para el aprovechamiento de excedentes fotovoltaicos hoy no aprovechados, que permita la compensación de excedentes para potencias de hasta 1 MW, así como eliminar los permisos de acceso y conexión para potencias de autoconsumo iguales o menores a la potencia contratada, al menos para instalaciones de potencia menor a 500 kW.

El documento añade que el plan de choque debería completarse con un procedimiento ágil y rápido para la liberación masiva de excedentes hoy desaprovechados, con la posibilidad de transformación de los autoconsumos sin excedentes en autoconsumos con excedentes acogidos a compensación en breve plazo de tiempo, para aquellos casos de potencias inferiores a 1 MW.

Se plantea además un plan específico para cerrar las zonas de alimentos refrigerados en establecimientos de alimentación, que incluye una línea de ayuda de carácter urgente para esta medida, “en la que debería tenerse en cuenta para la concesión una acción igualmente rápida por parte del beneficiario”.

El Consell propone asimismo regular la compensación de excedentes entre viviendas de un mismo propietario, dentro de la misma comercializadora. Explica que en España existen multitud de viviendas individuales que no se habitan todo el año, donde no se están instalando sistemas de autoconsumo (o, de hacerse, son sistemas pequeños) por las limitaciones de la compensación de excedentes. “Ahí estamos desaprovechando un gran potencial de tejados aptos. En estas circunstancias entendemos que nuestra obligación es intentar impulsar el desarrollo al máximo de los sistemas de autoconsumo, así que proponemos que los propietarios de estas viviendas puedan aprovechar esos excedentes no compensables en otras viviendas. Esto ya lo hacen algunas comercializadoras a mercado libre, pero no es ni mucho menos generalizado, la población no lo conoce y no lo hacen las comercializadoras de referencia”, reza el documento.

Esta medida “potenciaría la instalación en viviendas rurales o segundas viviendas, gracias a la mejora del ‘payback’ de la compensación, y haría un servicio al país para la reducción del consumo de gas”.

El ahorro de hasta un 20 por ciento en la iluminación navideña es otra de las propuestas del Gobierno de Puig. “Proponemos que se fije este objetivo respecto al consumo de 2021, objetivo que deberá ser cumplido por los ayuntamientos bajo su mejor criterio y estrategia, pudiendo elegir bajo su propio criterio modificar horarios, cantidades de luminarias, eficiencia de éstas etc. para poder cumplir el objetivo”.

La fecha de entrada en vigor del Real Decreto es el 2 de octubre, y estará en vigor hasta el 1 de noviembre de 2023.