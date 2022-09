El PP valenciano sobre la rebaja de impuestos de Puig: “Es una copia mala de nuestra propuesta”

Que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, iba a anunciar en el Debate de Política General una bajada de los impuestos no era ya ningún secreto. Sí lo era saber hasta dónde iba a llegar y también cómo iba a argumentar este cambio en el guion.

Noticias relacionadas Parlamento. El PP denuncia que los bomberos sí que advirtieron del fuego que amenazaba la línea de tren en Bejís

El PP iba preparado y ha podido contrarrestar este anuncio que ha provocado de manera inmediata una cascada de reacciones. La síndica popular en Les Corts, María José Catalá, ha lamentado que Puig se haya conformado con presentar una versión “descafeinada” de la reforma fiscal que presentó el pasado año el presidente del PPCV, Carlos Mazón. “¿Este parche fiscal es lo que realmente tenía en la cabeza o solo ha bajado impuestos por la presión del PP y el miedo a las urnas?”, le ha preguntado Catalá.

La popular le ha hecho tres preguntas muy claras. La primera, que aclare qué tarifas de deducción va a aplicar, la segunda, por qué no deflacta el IRPF y la tercera, si está dispuesto a pactar esta reforma con el presidente del PPCV para que pueda cerrarse este mismo jueves- a través de las propuestas de resolución que se votan en Les Corts-. Las dos primeras han quedado sin responder y la tercera, no se producirá.

“Para copiar mal y tarde a Mazón y al PP, mejor Mazón y el PP”, ha sostenido Catalá incidiendo en que la reforma fiscal presentada por Puig supondría un ahorro de 150 millones para las familias y la del PPCV un ahorro de 1.500 millones de euros.

“Lo que menos me gusta es que tomen por tontos a los valencianos”, especialmente en un contexto “tan difícil” en el que las familias se “aferran con esperanza” a las palabras de los dirigentes. “No puede ser que le escuchen decir bajar los impuestos siete años después de gobernar subiéndolos”.

Puig: “La propuesta del PP no tiene rigor”

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha replicado a la síndica del PP, María José Catalá, que el PP ha demostrado que el modelo del PP es “subir impuestos y recortar servicios públicos, tal y como hicieron cuando gobernaron. Ha acusado al PP de hacer una propuesta fiscal que “adolece del más mínimo rigor”.

Ha asegurado que prometen 1.500 millones de euros, una cantidad que solo se puede conseguir si se hacen recortes en los servicios públicos y ha incidido en que existe una gran diferencia entre la propuesta de la Generalitat valenciana y la del PP. La suya está limitada a las personas con menos ingresos y más dificultades, mientras que la del PP beneficiaría a personas con más ingresos. “Bajar impuestos y recaudar más es una falacia. Está demostrado”.

Es más, ha añadido que el PP no está de acuerdo con la propuesta que parte del Gobierno del Botànic porque no va a afectar a ninguno de los que está sentado en el Parlamento, “está hecha para la gente de la calle”. Como prueba, ha dicho que no se rebajará el Impuesto de Donaciones ni el de Sucesiones.