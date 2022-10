El PP pide la reprobación de la consellera Bravo por “mentir” sobre el tren de Bejís

El Grupo Popular en Les Corts ha pedido la reprobación de la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, “por faltar a la verdad en les Corts” cuando afirmó que no había ningún aviso en el 112 que previniese del fuego “que terminó quemando a los pasajeros del tren afectado por el incendio del pasado verano en Bejís”.

Así lo ha explicado el portavoz adjunto del GPP, Miguel Barrachina, que ha indicado que la reprobación “también se basa en que Bravo ha mentido nuevamente en el pleno de esta semana cuando señaló que las decisiones adoptadas fueron puramente profesionales, por ejemplo cambiar de lugar el puesto de mando, y, sin embargo, el informe que ella misma exhibió dice que fueron decisiones políticas”.

“Pedimos que Bravo se marche por no haber informado con antelación a Adif, como le obligan las normas y un convenio del Consell. Es impensable que habiendo desalojado Bejís y Torás tres horas antes el tren llegue con 48 pasajeros desde la ciudad de Valencia a una zona en llamas”, ha indicado Barrachina.

Barrachina ha señalado que el GPP pedirá que se vote en Les Corts la reprobación de la consellera, y ha indicado que Bravo “es la responsable exclusiva porque ella en exclusiva tiene las responsabilidades de las que presumía en junio cuando decía que en la Comunitat se extinguían los incendios con rapidez”.

El portavoz adjunto del GPP ha explicado que la información llega al 112 “y los técnicos de emergencias no están porque Bravo, y este es otro de los motivos para la reprobación, llevan casi tres años sin cobrar las horas extras y a las 15 horas ya no están”. “Por tanto esa información del 112 no llega adecuadamente porque no hay técnicos de emergencia debido a que, incumpliendo la propia Ley de Acompañamiento, la consellera no paga sus horas extras”.

Barrachina ha hecho referencia al informe esgrimido por Bravo y ha señalado que la deja “en peor lugar”. “Bravo afirma que son decisiones profesionales, pero en la página 7 del informe dice justo lo contrario, que fueron decisiones políticas”.

El diputado popular ha señalado que el comportamiento de los bomberos forestales “fue admirable”. “Lo que falló fue la organización, todo el proceso global desde que llega la comunicación al 112 -información que Bravo negó el 1 de septiembre en les Corts- hasta que debió trasladarse y no se hizo porque no había técnicos de emergencia y la consiguiente comunicación a Adif. Falla todo el proceso al completo. Bravo no puede ir culpando a bomberos o a cada uno de los eslabones, ya que la única directora del plan especial contra incendios es ella”, ha concluido.