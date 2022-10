Las cuatro preguntas más frecuentes sobre cómo deja de producirse la leche materna

En el artículo de hoy resolveremos una serie de preguntas muy comunes sobre lactancia materna con el objetivo de resolver dudas que pueden generar cierta inquietud. Completamos así el artículo de la pasada semana.

¿Qué ocurre si no se amamanta?

Aunque la prolactina, se haya puesto en funcionamiento tras el parto, si no hay estímulo del bebé al pecho, la orden al cerebro no llega, y los niveles de prolactina empezarán a disminuir poco a poco, por lo tanto, la subida de la leche no se producirá. No obstante, debemos de tener en consideración, que aunque la madre no amamante, el contacto de la madre con el bebé es un estímulo muy potente y la subida de la leche puede desencadenarse a pesar de que el recién nacido no sea amamantado.

¿Qué pasa si solo se ofrece calostro?

Cuando una madre ha optado por ofrecer tan solo el calostro al recién nacido, y decide dejar de amamantar, puede emplear diferentes métodos para que la subida de la leche no se produzca. Una opción a valorar es tomar un fármaco que impide que la prolactina aumente. Al tratarse de un medicamento, hay que tener en cuenta que no está exento de efectos adversos, por lo que sería aconsejable utilizar otras medidas fisiológicas igual o más efectivas y menos perjudiciales.

Para las madres que deciden dar el pecho, cuando el periodo de lactancia se acaba, los pechos desandan el camino para volver a comportarse como antes de la lactancia.

¿Qué características tiene ese proceso?

Al igual que decimos que a mayor número de tomas mayor producción, esta regla también funciona a la inversa, a menos número de tomas menor producción de leche. Si el bebé ya no mama, la glándula mamaria sufre una reestructuración para retornar lentamente al estadio previo al embarazo, es decir, involuciona. Descenderán las hormonas productoras de leche que iniciarán una cascada de señales que conducirá a la muerte (apoptosis) de las células productoras de leche (lactocitos) al no ser estas necesarias, en un periodo de tiempo relativamente breve, dejaran de funcionar, para que el pecho deje de producir leche. Sin embargo, esto no sucede de la noche a la mañana, y lo más seguro es que la madre no se percate, pero en los pechos sigue habiendo leche, y tan solo perciba que salen gotas de leche en el caso de que se apriete o manipule los pezones. Esto no es nada raro ni anormal, aún meses después de haber dejado de amamantar.

¿Cuánto se deja de producir leche?

El tiempo en que tarda el pecho en «secarse» por completo, es decir dejar de tener leche, depende de algunos factores, como la edad del bebé, el número de tomas que este hacía, incluso del tiempo que el cuerpo de la mujer estuvo produciendo leche. Estos factores pueden hacer que el proceso sea más largo, así que es difícil determinar cuánto tiempo va a tardar el cuerpo en dejar de fabricar leche. En definitiva, no hay un periodo determinado que se pueda marcar.

Como recomendación, no es una buena solución tomar medicamentos para «cortar la leche», estos tienen mayor posibilidad de funcionar si se toman cuando la lactancia no se ha instaurado, justo después del parto. Y los tratamientos no farmacológicos y progresivos de disminución de la producción de leche como ya he comentado son tan eficaces como los farmacológicos, con la ventaja que carecen de efectos secundarios.

La ineficacia de los medicamentos para inhibir la lactancia, después de las primeras semanas, una vez la lactancia se ha instaurado, no tiene mucho sentido, dado que, la producción de leche, como ya se ha mencionado, va a depender en gran parte de la succión del bebé, y de una hormona que está presente en la misma leche, y que ejerce un control local sobre su producción de forma independiente dentro de cada pecho, que regula la producción.

Por tanto, si no se vacía el pecho, es decir el bebé no mama, o no se extrae leche, los niveles de esta hormona reguladora aumentan y en consecuencia la producción de leche se reduce. Por lo contrario, si el pecho se vacía, el bebé mama mucho, o la madre se extrae leche, la hormona desaparece y la producción de leche aumenta.

Con lo que sabemos al respecto, es una lástima que se sigan usando estos medicamentos, cuando lo propio es dejar que la naturaleza actúe, si el bebé deja de succionar, la leche se irá retirando progresivamente. Tan solo con tener la precaución de realizar extracciones cada vez menos frecuentes y extrayendo la cantidad suficiente para aliviar molestias en la madre, es suficiente para que el cuerpo perciba que debe de ir reduciendo la producción.

