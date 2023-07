Abascal sobre la vicepresidencia de Igualdad de Mazón: "Espero que no tenga connotación ideológica"

El presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, ha marcado esta mañana durante su debate de investidura una línea muy clara con respecto a Vox. No solo ha dedicado tiempo a hablar de la violencia que se ejerce contra las mujeres, sino que además, ha dicho que Igualdad será una materia que tendrá rango de Vicepresidencia. Que estas políticas no iban a estar en manos de Vox, se sabe desde el día en que se firmó el acuerdo programático. Los populares habían aceptado recoger el término violencia intrafamiliar en el texto, pero no les darían las competencias. El revuelo que causó esta cuestión les obligó a aclararlo.

Se barajaba la posibilidad de que dependiese directamente de Presidencia, pero finalmente Mazón ha optado por crear una vicepresidencia, decisión que le da todavía más relevancia.

La propuesta, que no ha sido criticada por los diputados de Vox en Les Corts Valencianes, no ha sido bien recibida por el candidato a la Presidencia del Gobierno de Vox, Santiago Abascal. "El Ministerio de Igualdad solo ha servido para enfrentar a hombres y a mujeres". Además, ha añadido que espera que ese departamento "no incremente el gasto público y no tenga una connotación ideológica. Confío en ello realmente y, además, nos vamos a encargar de que así sea".

Pese a esta advertencia, se ha mostrado convencido a que el nuevo Gobierno valenciano dará un "cambio de rumbo".

Durante un mitin en La Marina de la capital valenciana y con el apoyo de más de mil personas -entre ellas, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que ha participado mediante videoconferencia- Abascal ha subrayado, no obstante, que "aún queda todo por hacer" y ha destacado que afrontan las elecciones del 23 de julio pensando en "echar a un gobierno peligroso", según informa EFE.

Abascal ha criticado, además, al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, por estar "despistado" y más pendiente de ganar a Vox que de ganar a Pedro Sánchez, al tiempo que le ha vuelto a pedir que rectifique y retire el "pacto" que ha ofrecido a Pedro Sánchez para gobernar.

"Le pedimos al señor Núñez Feijóo que renuncie a ese reparto del poder entre los viejos partidos, fundamentalmente porque nosotros pensamos que en España hay que hacer exactamente lo contrario, menos reparto partidario y más preguntar a los españoles", ha sentenciado.