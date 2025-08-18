Abogados Cristianos denuncian la profanación de la parroquia de San Martín, en Valencia

La Fundación Española de Abogados Cristianos ha denunciado la profanación cometida el pasado 12 de agosto en la Real Parroquia de San Martín Obispo y San Antonio Abad de Valencia durante la celebración de adoración eucarística.

Según los hechos, una mujer trans con aparentes problemas mentales habría asaltado la capilla y, haciendo uso de la violencia, retiró el mantel del altar y causó daños en la custodia que exponía la forma consagrada.

La organización de juristas señala un presunto delito de profanación (art. 524 del Código Penal) y otro delito de interrupción de culto (art. 523 del Código Penal).

Abogados Cristianos solicita a la justicia que identifique a la persona que causó estos daños y que tome declaración como testigos de los feligreses que se

encontraban rezando en el momento de los hechos denunciados y al sacerdote del templo. Pide también un informe psiquiátrico sobre el estado de salud

mental de la persona responsable.

La presidente de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, subraya que “esta es una prueba más de que el lobby LGTB ataca a los católicos por su fe. Estos delitos

contra los cristianos no se persiguen por el gobierno, sino que se alientan y se subvencionan”. Añade que “desde Abogados Cristianos vamos a actuar por la

vía judicial para que hechos tan graves no queden impunes”.