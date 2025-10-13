El alcalde de la provincia de Alicante que sí quiere un centro de acogida de menores en su localidad

El anuncio de la construcción de un centro de menores no siempre tiene por qué genera rechazo. El alcalde de Muro de Alcoi, Vicent Molina, ha afirmado este lunes que la conversión del albergue juvenil Sierra de Mariola en un centro temporal autonómico de acogida de menores puede convertirse en "una oportunidad".

Situado en el edificio de un antiguo hotel, el albergue se ha convertido en un centro temporal autonómico de acogida de menores de entre 15 a 18 años, que estará gestionado por la Fundación Antonio Moreno, y el director de ésta, Lute Pastor, ha informado hoy a buena parte de la corporación municipal de los detalles, por ejemplo que está previsto recibir a chicos y chicas de 15 a 18 años en situación de alta vulnerabilidad.

Para el alcalde, más que un problema “la utilización de esta instalación como centro de acogida supone una oportunidad, tanto por lo que implica la creación de empleo como por la posibilidad futura de cubrir vacantes en áreas donde se necesitan profesionales”, según recoge EFE.

En principio, el albergue tendrá esta función durante tres meses y la labor de la fundación, según Pastor, será la de formación y acompañamiento de los jóvenes hasta su inserción social. Ahora mismo son quince los menores destinados a Muro de un máximo de sesenta.

Además, Pastor ha anunciado que se ha abierto en la oficina de la Agencia de Desarrollo Local de Muro, la publicación de ofertas de trabajo para contratar entre 50 y 55 personas que puedan atender a los jóvenes destinados al albergue.

Los menores que se alojan en este espacio forman parte del contingente de jóvenes migrantes que el Gobierno de España ha decidido trasladar para aliviar la masificación que sufren los centros de acogida de Canarias, Ceuta y Melilla. A la Comunitat Valenciana le corresponde, en un primer plazo, atender a 47 jóvenes de los más de 5.100 que actualmente se encuentran hacinados en estos territorios.

El albergue Sierra de Mariola en Muro es de la Generalitat Valenciana, dispone de 77 plazas, aunque para este uso de acogida están habilitadas un máximo de 60.

Están distribuidas en cinco habitaciones cuádruples con baño con dos camas y una litera, diez triples con baño y una más triple adaptada para diversidad funcional con baño y doce habitaciones dobles con baño. Las instalaciones cuentan con climatización, salas de reuniones, ocio y espacios al aire libre.