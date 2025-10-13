Los bomberos realizan más de una quincena de servicios por rescates y achiques de agua en la provincia de Valencia, sobre todo en Gandia

Los bomberos de Valencia han realizado una quincena de servicios por rescates y achiques, la mayoría en la zona de Gandia, donde también se han asistido a vehículos, valoraciones de filtraciones y saneamientos, según ha informado el consorcio provincial y el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat.

Emergencias recuerda que la alerta roja por lluvias continúa en el litoral sur de la provincia de Valencia, y el naranja en todo el litoral de Castellón y Valencia y en el norte de Alicante.

Advierte además de que estas zonas pueden estar secas, pero la avenida de agua puede llegar de repente y arrastrar personas y vehículos por lo que pide extremar la precaución, evitar "al máximo" los desplazamientos y cruzar barrancos o vados inundables.

En la última hora, los registros de precipitaciones más relevantes han sido los 25,9 litros por metros cuadrado de Barx; 17 l/m2 en Cortes de Pallás y los 10,4 l/m2 en Tavernes de la Valldigna, según datos de la Associació Valenciana de Meteorologia (AVAMET).

En las últimas cuatro horas los acumulados han sido de 69,2 l/m2 en Gandia; 65,1 l/m2 en Barx; 53,8 l/m2 en Miramar y los 54,4 l/m2 en Sollana.

Avamet ha informado asimismo, con datos registrados hasta las 17:50 horas, de que se han producido precipitaciones de intensidad torrencial en La Safor, La Ribera Baixa, l'Albufera y la Plana Baixa.

De momento, añade, se han superado los 100 l/m2 en Gandia (135 l/m2), Rafelcofer (129,2 l/m2), Benirredrà (120 l/m2), Benifairó de la Valldigna (108,5 l/m2) y Artana (100,8 l/m2).

Incendio por un rayo

Aemet ha informado asimismo de que se ha registrado mucha actividad de rayos en los litorales de Valencia y Castellón, uno de ellos ha impactado en una vivienda en el municipio de Onda (Castellón) que ha obligado a intervenir a los bomberos del consorcio provincial.

El rayo ha afectado totalmente a una habitación y el humo y la temperatura a otras estancias, aunque no se han tenido que lamentar daños personales, según ha informado el consorcio provincial de Castellón.

Aemet ha informado también de que el sistema ha detectado un rayo con dos impactos en tierra (dos descargas) en la zona de la calle Jesús de València, a las 13:32 horas. Los dos puntos naranja son el centro de la elipse de las dos descargas localizadas en Valencia.