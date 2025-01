La alcaldesa Catalá anuncia una modificación presupuestaria de 25 millones para reconstruir las pedanías afectadas por la dana

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha anunciado esta mañana una modificación presupuestaria por la que se desinará, 25 millones de euros a la reconstrucción de las pedanías afectadas por la dana del pasado 29 de octubre. Concretamente, se trata de diez millones de euros que estaban previstos en el presupuesto de 2025 pero no estaban aún asignados a ninguna partida, y otros quince provenientes de un préstamo que se espera devolver este mismo año.

Catala ha informado que en la Junta de Gobierno se ha aprobado la modificación de créditos, tal y como se había comprometido la alcaldesa cuando se aprobaron los presupuestos de 2025. "No sabemos lo que Sánchez nos pagará pero no vamos a esperar a las decisiones del presidente, vamos a asumir a pulmón como estamos haciendo desde el primer momento, para reconstruir las pedanías", ha explicado.

Esos 25 millones de euros se suman a los 12,89 que ya se destinaron en el presupuesto de 2024, por lo que suponen una inversión de 38 millones de euros.

Esta modificación dará cumplimiento a los contratos de emergencias ya firmados y a nuevas inversiones para reparar los daños de la catástrofe.

No se merma el capítulo de inversiones en el resto de ciudad ya que se va hacer con préstamos puente que se amortizará en el mismo ejercicio presupuestario.

La alcaldesa ha destacado que "nuestra situación financiera es muy saneada. Teníamos una previsión de 142 millones de deuda a finales del 25 que mantenemos".

También ha explicado que además, se exonera a los vecinos de las tres pedanías afectadas del pago de ocho tasas municipales con carácter retroactivo para el 2024 y todo el año 2025.

Contratos de Emergencia

Así, se destinan 9,9 millones para financiar contratos de emergencias, de estos, 8,7 millones lo son para la limpieza de la Albufera así como el apoyo en las tareas de búsqueda de víctimas.

Otros 1,2 millones se han destinado mediante contratos de emergencia a la limpieza, reparación y acondicionamiento de espacios ajardinados afectados por la dana. Y otros 40.000 euros se destinaron a las torres de vigilancia de las playas del sur.

Inversión en La Torre

1,5 millones en el campo de futbol Discóbolo.

IDES A y B 474.000

Biblioteca Joan i Suarí 70.000 euros y 116.000 para fondo bibliográfico y material informático.

1.011.318 euros destinados a parque y jardines.

726.843 euros en reasfaltado y aceras.

5,2 millones de euros en reparación de colectores.

En total, se destinan a La Torre en esta primera modificación presupuestaria 9,3 millones de euros

Forn de Alcedo

Se destinan tres millones de euros que irán destinados al asfaltado, con valor de 53.000 euros en la pedanía y tres millones en el polígono industrial.

A la red de saneamiento de la calle Segura se destinan 353.570 euros.

En parques y jardines se invertirán 41.000 euros y a la reparación de centro municipal de personas mayores, 70.000 euros.

Castellar

Se destinarán 2.000.000 de euros

516.000 piscina de Castellar.

432.000 en el IDE Castellar

493.574 a la cubrición de tramo de acequia en carretera del Pi.

250.425 euros a asfaltado y aceras.

El Palmar

234.183 euros en reparar la red de saneamiento de El Palmar.

Medidas fiscales

La alcaldesa también ha concretado las medidas fiscales aprobadas para los vecinos afectados de las tres pedanías.

Así quedan en suspenso ocho tasa que son la tasa de vados, la de mesas y sillas en vía publica, también la de instalación de kioscos en la vía pública. La tasa de mercados extraordinarios, mercadillos, rastros y cualquier otro tipo de venta no sedentaria. También la tasa por utilización privativa del dominio público con mercancías de construcción, apertura de calicatas y zanjas, en reparaciones que tengan que ver con la dana. Queda suprimida también las tasas por prestación de servicios relativos a actuaciones urbanísticas. Y también las tasas funerarias de víctimas de la riada.

Además, se amplía el periodo de pago voluntario de tributos, se reduce el IAE y el 95 por ciento del ICIO en la reconstrucción de inmuebles afectados por la dana.

Por último, la alcaldesa ha enfatizado que "seguimos reclamando al gobierno de España que nos habilite para la bonificación del IBI del 2025" y ha dcho que no se entendería que el presidente Pedro Sánchez que hoy está en Valencia "no anuncie cuánto nos va a pagar".

Además, ha recordado que Sánchez tiene el apoyo del PP para aprobar tres decretos exclusivos para la revalorización de pensiones, para las ayudas al transporte y para las ayudas por la dana "y no la amalgama de medidas que pretendía aprobar con el decreto ómnibus y que además tuvo la soberbia de ni siquiera negociar con el resto de grupos", ha dicho.

La alcaldesa ha considerado "justificado" que no se respalde la subido del IVA de productos básicos y de la luz, refirrriendo a la votación ayer en el Conggreso de Diputados que tumbó el decreto ómnibus porque era "una amalgama de medidas que unas no tienen que ver con otras y ese exceso de soberbia que lleva a no negociar hace que decaiga en el Congreso. Pero sabe el gobierno que tiene el apoyo parlamentario para aprobar decretos exclusivos de revalorización de pensiones, ayudas al transporte y ayudas por la dana".

Y ha concluido que "no entendería que estando hoy en Valencia no anuncie un acuerdo del consejo de Ministros de un decreto exclusivo de ayudas dana".